Coppa Toscana Mtb, domani sipario sull’edizione 2024

Tutto pronto a Prato, presso il Circolo Ricreativo Coiano, per l’effettuazione delle premiazioni che metteranno la parola fine sull’edizione della Coppa Toscana Mtb 2024. Si tratta della decana delle challenge italiane di mountain bike, una delle più amate considerando il grande numero di concorrenti rientrati in classifica. Sono ben 1.609 coloro che hanno raccolto punti, ma quel che fa maggiormente impressione è il numero di biker che hanno concluso tutte e 7 le prove in programma: ben 108.

Le società che hanno preso parte al circuito, anche con presenze sporadiche, sono state ben 252. Le premiazioni prenderanno il via alle 15:30 e riguarderanno i primi 3 delle categorie Elite e Under 23, i primi 7 delle altre categorie maschili, i primi 3 delle donne elite e le prime 5 delle altre classifiche femminili. Inoltre le prime 10 società in base ai km percorsi da ogni singolo atleta e i 108 finisher, veri stakanovisti delle ruote grasse.

Nel corso della premiazione verrà anche annunciato il calendario di prove per la prossima stagione, per la quale sono in previsione importanti novità anche dal punto di vista regolamentare. Ma domani se ne saprà di più.

Per informazioni: http://www.coppatoscanamtb.it

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate