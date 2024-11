Dopo la sconfitta di Siena, scontro delicato in casa Use con Quarrata

Il calendario, a volte, sempre fatto apposta per aumentare l’interesse di partite già di per sè importanti. Proprio nel primo passaggio difficile della stagione con due sconfitte consecutive, domenica 24 novembre alle ore 18.00 al Pala Sammontana arriva a sfidare l’Use Computer Gross la Dany Basket Quarrata, sulla carta una delle squadre più attrezzate del girone.

Prima di parlare di domenica, coach Luca Valentino torna però sulla sfida infrasettimanale persa a Siena. “Usciamo sconfitti dopo una partita che ci ha visti sempre rincorrere fino ai secondi finali – spiega – il risultato ha giustamente premiato i nostri avversari che hanno disputato una gara di grande spessore trovando oltretutto una serata pazzesca al tiro. Noi, come detto, non abbiamo sicuramente messo in campo la nostra faccia migliore, condizionati da uno stato fisico già vacillante e non recuperabile nella settimana in cui è presente il turno infrasettimanale”. “Adesso – prosegue - ci aspetta la partita contro la squadra che, non solo a mio avviso, ha il roster più forte del girone. Oltretutto Quarrata in questo momento gode di salute e sinergia tra i giocatori e non a caso sta vincendo, come dimostra il più 27 inflitto alla Virtus Siena, facendo valere l'enorme gap fisico e il talento individuale dei singoli. Noi metteremo in campo le risorse che abbiamo a disposizione attualmente, consapevoli che dovremo andare sopra le righe e convinti di voler giocare una partita equilibrata per chiudere, comunque vada, un ottimo girone d'andata”.

Resta da ricordare che gli arbitri sono Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini e che la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube usebasket.

Fonte: Ufficio Stampa

