Buffa, Guenzi, Costa e altri ancora: il programma del Teatro Pacini 2024-25

Al via al Nuovo Teatro Pacini l’undicesima edizione della stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

Da novembre 2024 ad aprile 2025, il Teatro di Fucecchio ospiterà una stagione d’eccellenza, dalla grande comicità alla drammaturgia contemporanea, alla rivisitazione dei classici, per diventare un centro propulsore di cultura, con artisti di primissimo piano: Federico Buffa, Giorgio Colangeli e Manuela Mandracchia, Lella Costa, Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella, Lodo Guenzi e Gaia De Laurentis.

Con una vitalità di proposte, il Pacini è sempre più un luogo pensato per generare e ospitare cultura.

Dopo un decennio di crescenti successi il Nuovo Teatro Pacini – dichiara Enrico Falaschi, direttore artistico del Teatrino dei Fondi - è più che mai pronto ad assolvere al proprio ruolo di istituzione cultura cittadina, in grado di dialogare con una pluralità di pubblici, in virtù di una progettualità multidisciplinare e intergenerazionale.

Il Pacini è del resto un teatro di residenza fra i più significativi nel sistema teatrale regionale, cosa che costituisce un valore aggiunto e garantisce una preziosa ricaduta sul territorio di Fucecchio.

Si apre quindi con i migliori presupposti il settennato 2024-2031 che vedrà ancora una volta il Teatrino dei Fondi dirigere e curare il progetto artistico del teatro che ha contribuito a riaprire due lustri fa.

Giovedì 12 dicembre 2024 il sipario si apre con Federico Buffa, giornalista sportivo, voce di punta dell'emittente Sky Sport, in ITALIA MUNDIAL, uno spettacolo che unisce la passione per il calcio al piacere della narrazione. In compagnia del pianista Alessandro Lidi, Federico Buffa ripercorre i mondiali di calcio del 1982, permettendo di vivere le emozioni dell’indimenticabile vittoria degli Azzurri ai mondiali in Spagna.

Mercoledì 22 gennaio 2025 Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Federica Ombrato sono in scena nello spettacolo LE VOLPI di Lucia Franchi, Luca Ricci. Un’occasione per riflettere sulle dinamiche politiche della provincia italiana, vera protagonista della vicenda e di quel microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui.

Sabato 8 febbraio torna sul palcoscenico di Fucecchio Lella Costa, una fuoriclasse del teatro, in OTELLO. Di Precise parole si vive con la drammaturgia di Lella Costa stessa e Gabriele Vacis, che cura anche la regia. Lo spettacolo conserva la sostanza narrativa di Shakespeare e omaggia l’immortale capolavoro, ma allo stesso tempo inserisce degli spunti alla contemporaneità, attualizzando e aggiornando alcune parti.

Sabato 15 marzo sarà il momento della grande comicità con gli istrionici Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella in scena in BASTA POCO, per la regia di Marco Rampoldi. Una farsa esilarante e al tempo stesso ruvida, politicamente scorretta, dà vita a uno spettacolo che mescola umorismo intelligente all’attualità.

Mercoledì 26 marzo i riflettori si accendono i riflettori su Lodo Guenzi, cantante, attore e conduttore televiso, che insieme a Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo, Matteo Gatta presenta TOCCANDO IL VUOTO, un testo del drammaturgo scozzese David Greig. Tratto da una storia vera, lo spettacolo è ambientato nel 1985 durante la scalata nelle Ande Peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yate restano vittime di un incidente durante la fase di discesa che provoca la caduta di Joe in un dirupo. Simon, per non rischiare di precipitare assieme al suo compagno, è costretto a tagliare la corda da arrampicata.

Chiude la stagione, sabato 5 aprile, l’attrice e conduttrice televisiva Gaia De Laurentis con UNA GIORNATA QUALUNQUE di Dario Fo e Franca Rame: una commedia vivace e caustica sulla nevrosi femminile. Le musiche allegre della banda da Osiris accompagnano le situazioni comiche e paradossali che aiutano a sdrammatizzare i vari “problemi” della protagonista Giulia (la solitudine, il timore di aver perduto la propria bellezza, l’ossessione di essere amata).

La stagione teatrale di prosa arricchisce e completa la progettualità culturale che fa del Teatro Pacini uno spazio da abitare, che alimenta gli animi della comunità. Tra le offerte teatrali c’è la formazione con i laboratori, dai bambini agli adulti, e la rassegna per le scuole Ambarabà. La scuola va a Teatro, per gli studenti dall’infanzia alla scuola secondaria. Non manca un’ampia e costante varietà di proposte cinematografiche, che comprendono anche un’attenzione al cinema-scuola.

Fino al 28 novembre sarà possibile rinnovare gli abbonamenti, dal 29 novembre saranno in vendita i nuovi abbonamenti, dal 6 dicembre si potranno acquistare i singoli biglietti degli spettacoli.

Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, afferma: "Il teatro è una esperienza culturale che permette a chi la vive di uscire dalla sua quotidianità e vivere, attraverso un palcoscenico che si accende e che si anima, la vita e le vite di chi si esibisce di fronte a noi, che a sua volta si spoglia della sua personalità per incarnare un personaggio. Fin dall'infanzia l'esperienza di poter vestire gli abiti di altri, potersi trasformare, truccare, affascina le bambine e i bambini perché offre l'opportunità di mettersi nei panni di altri e sviluppare la propria creatività. La stagione che stiamo per inaugurare è ricca di spettacoli di grande qualità, che spaziano tra generi diversi, offrendo a tutti l'opportunità di scoprire nuove emozioni e prospettive. Il nostro obiettivo è quello di rendere il teatro accessibile a tutti, rafforzando il legame tra la cultura e la nostra comunità. Invito ogni cittadino a partecipare, a lasciarsi coinvolgere e a sostenere la nostra tradizione teatrale, che continua a essere una delle espressioni più vivaci e importanti della nostra identità".

PROGRAMMA (spettacoli ore 21:30)

12 dicembre 2024

FEDERICO BUFFA

ITALIA MUNDIAL

22 gennaio 2025

Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Federica Ombrato

LE VOLPI

8 febbraio 2025

LELLA COSTA

OTELLO.

Di precise parole si vive

15 marzo 2025

Antonio Cornacchione, Pino Quartullo, Alessandra Faiella

BASTA POCO

26 marzo 2025

LODO GUENZI

TOCCANDO IL VUOTO

5 aprile 2025

GAIA DE LAURENTIS

UNA GIORNATA QUALUNQUE

INGRESSI

Biglietto singolo settore 1

intero 22 € | ridotto 20 €

Biglietto singolo settore 2

intero 18 €| ridotto 16 €

ABBONAMENTI

intero 120 € | ridotto 110 €

Riduzioni: Under 25, over 65, soci Unicoop Firenze

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa

