Futsal Pontedera: scontro diretto per i bianconeri con in palio punti pesanti

Dopo lo splendido pareggio di settimana scorsa contro la corazzata Real Fabrica di Roma, domani pomeriggio (sabato 23 novembre, con fischio d'inizio alle 15) il Futsal Pontedera va alla caccia dei primi punti in trasferta di quest'anno. Per la settima giornata del girone B di Serie A2, i bianconeri rendono visita al Kappabi Potenza Picena per quello che è un vero e proprio scontro diretto con in palio punti davvero pesanti per la classifica. Il Potenza Picena, infatti, è fanalino di coda a pari merito con l'Audax Sant'Angelo a quota 3 punti, con il Futsal Pontedera che è davanti rispetto ai giallorossi di solo una lunghezza. Senza dubbio, essere tornati a fare punti con il Real Fabrica di Roma e aver interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive ha permesso a Mangione e compagni di lavorare in settimana con ancor più entusiasmo e maggior serenità.

«Siamo contenti – ha dichiarato Emanuele Cerri, portiere classe 2006 – della partita fatta contro il Real Fabrica. Personalmente sono molto soddisfatto del tiro libero che ho parato nel primo tempo. Dopo diverse gare dove la prestazione c'era, ma mancavano i dettagli per riuscire a fare risultato, aver fatto un punto contro quella che secondo me è la miglior squadra del girone è stata una bella iniezione di fiducia per tutti noi». Se è vero che la salvezza del Futsal Pontedera passerà senza ombra di dubbio dal PalaPonticelli, dove finora i bianconeri hanno raccolto una vittoria e un pareggio in tre partite, è altrettanto vero che mettere a segno un blitz esterno, per di più in casa di una diretta concorrente, permetterebbe ai pontederesi di fare un bel balzo in avanti sotto tanti punti di vista. Settimana dopo settimana il Futsal Pontedera, alla sua prima storica esperienza in Serie A2, sta crescendo sia a livello tecnico-tattico che atletico, dimostrando di potersela giocare alla pari praticamente con chiunque. «A livello di squadra – ha confermato Cerri commentando l'inizio di stagione dei bianconeri – stiamo migliorando sempre di più. Anche a livello personale sto prendendo esperienza per cercare di fare meno errori possibili in una categoria così importante».

Fonte: Ufficio Stampa Futsal Pontedera

