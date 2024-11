Interrogazione del Centrodestra per Empoli sulla assunzione dell'ex sindaca in una cooperativa empolese

Il Gruppo Consiliare “Centrodestra per Empoli”, a firma del capogruppo Andrea Poggianti, ha presentato un'interrogazione, a risposta orale, relativa alla ex sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ovvero al fatto che Barnini, secondo quanto emerso dalla stampa locale, sia tornata a lavorare ad Empoli come dipendente della cooperativa Sintesi Minerva.

Il consigliere Poggianti, richiamando la normativa sul divieto di pantoufloage (d.lgs 39/2013 e linee guida ANAC relative), ricordando che la precedente amministrazione comunale guidata dalla Barnini ha avuto rapporti con la Cooperativa Sintesi Minerva per alcuni appalti, esprime, con la sua interrogazione, il proprio parere di inopportunità riguardo al fatto che la ex sindaca sia stata assunta come dipendente dalla Cooperativa Sintesi Minerva stessa.

In conclusione delle proprie argomentazioni, Poggianti chiede al sindaco Alessio Mantellassi e alla Giunta se l'amministrazione fosse a conoscenza di questa assunzione prima che venisse resa nota a mezzo stampa, se intende chiedere ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) un parere sulla presunta incompatibilità di questo incarico, se il Comune di Empoli intenda sospendere in via cautelativa gli appalti in essere con la cooperativa in attesa dell'eventuale parere di ANAC.

Fonte: Centrodestra per Empoli - Ufficio Stampa

