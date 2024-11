Sonda per l’ecodoppler donata dalla Fondazione Empoli for Charity alla Neurologia del San Giuseppe

Una sonda per l’ecocolordoppler che va ad arricchire e a specializzare ulteriormente la diagnostica per la patologia cerebrovascolare. La donazione da parte della Fondazione Empoli for Charity si è tenuta questa mattina nella Sala dell’Orologio dell’ospedale San Giuseppe. Sempre vicina e sensibile alle esigenze dell’ospedale, la Fondazione Empoli for Charity ha voluto donare l’apparecchio alla Neurologia del presidio San Giuseppe, diretta da Leonello Guidi. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato questa mattina il Direttore Sanitario di presidio, Francesca Bellini, il Direttore di Neurologia, Leonello Guidi e il Dirigente medico neurologo, Mariella Baldini, con i medici neurologi Maria Letizia Bartolozzi, Sara Giannoni, i tecnici sanitari Cinzia Grisanti, Chiara Bandinelli, Serena Colon e Giacomo Martini mentre per la Fondazione la Charity manager, Alessia Puccini.

Nell’ambito della patologia cerebrovascolare l’ecocolordoppler carotideo-vertebrale e l’ecocolordoppler transcranico rappresentano metodiche affidabili standardizzate e in alcuni casi sostitutive di indagini più invasive.

Da diversi anni la Neurologia di Empoli, in particolare la Neurosonologia, sta portando avanti tale metodica nella diagnostica, nel follow up e anche in ambito della formazione a livello aziendale.

L’utilizzo di apparecchiature di ultima generazione e sonde diversificate a seconda delle esigenze specifiche, aumenta ancora di più l’accuratezza e la qualità diagnostica.

Pertanto l’investimento sulla sonda Lineare LA2-9S completa un progetto avviato con la donazione dell’ecografo dello scorso 2023 da parte di “Il Cuore di Empoli…per la Neurologia” da parte di un gruppo di aziende del territorio che realizzano progetti per l’ospedale.

Dalla Direzione di presidio e da tutto l’ospedale un sentito ringraziamento alla Fondazione Empoli for Charity per la sensibilità e vicinanza al presidio di Empoli.

Fonte: Ausl Toscana Centro

