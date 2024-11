Use Scotti Rosa a Torino alla ricerca del quinto centro consecutivo

E’ una di quelle partite pericolose, quella che attende domenica 24 novembre alle ore 18.00 a Torino l’Use Scotti Rosa. Se uno guarda alla classifica e magari ripensa alle quattro vittorie su quattro centrate finora in trasferta c’è il rischio concreto di non affrontare con la necessaria concentrazione una gara tutt’altro che semplice. Dall’altro lato, però, per una squadra che si trova inaspettatamente da sola al secondo posto della classifica, questa partita costituisce anche una prova di maturità.

Coach Alessio Cioni inquadra così il tutto. “Andiamo a Torino consapevoli che finora le nostre vittorie ce le siamo sudate e questo serve a farci capire che l’ultima cosa da guardare è la classifica. Affrontiamo una squadra con un roster molto più esperto del nostro e con tante giocatrici che conoscono bene la categoria. Quindi l’esperienza è sicuramente dalla parte loro ed è una cosa da tenere in considerazione, però siamo vogliose di fare bene e ce la vogliamo giocare con la solita nostra mentalità operaia che finora ci ha permesso di vincere le partite punto a punto. La classifica non deve farci dimenticare la nostra reale dimensione e quindi dobbiamo restare concentrate e con i piedi per terra. Ci sarà anche Tarkovicova in campo dopo la seconda settimana di allenamento, la prima completa ed anche questo è un aspetto importante”. “Pur col massimo rispetto per Torino – conclude - vogliamo dimostrare che non siamo lassù per caso ed andiamo a giocarcela sapendo oltretutto che loro vorranno riscattare la sconfitta che hanno subito nell’ultima gara in modo rocambolesco”.

La partita sarà diretta da Marconetti e Castellaneta di Bolzano.

