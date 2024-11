Fratelli d'Italia Empoli, Danilo Di Stefano e Isacco Cantini ai vertici dei dipartimenti provinciali sicurezza e disabilità

Francesca Peccianti, coordinatrice di Fratelli d'Italia Empoli, esprime la sua soddisfazione e quella di tutto il partito empolese per la nomina di Danilo Di Stefano quale responsabile del dipartimento provinciale legalità e sicurezza e la riconferma di Isacco Cantini quale responsabile del dipartimento provinciale per la disabilità e l'equità sociale.

Danilo Di Stefano, attualmente consigliere comunale di Fratelli d'Italia Empoli, già commissario capo della Polizia di Stato, e l'avvocato Isacco Cantini sono stati nominati ai vertici dei rispettivi dipartimenti su indicazione del presidente provinciale Claudio Gemelli.

Francesca Peccianti, nel congratularsi con entrambi gli esponenti di Fratelli d'Italia Empoli, ritiene che questo riconoscimento da parte del presidente Gemelli e del coordinamento provinciale va nella direzione di valorizzare esponenti del partito empolese cui è stata riconosciuta l'indubbia competenza professionale in tema di sicurezza, nel caso di Di Stefano, e il lavoro fatto nei precedenti cinque anni a tutela della disabilità nel caso di Cantini.

Il presidente provinciale Gemelli, nell'augurare buon lavoro a Di Stefano e Cantini, sottolinea come sia importante per Fratelli d'Italia valorizzare la funzione dei dipartimenti provinciali, i quali svolgono un ruolo di coordinamento e supporto alle realtà locali, in un'ottica di piena condivisione di strategie e obiettivi con le politiche tracciate dai dipartimenti nazionali. I dipartimenti di Fratelli d'Italia, prosegue Gemelli, svolgono un ruolo cruciale nell'organizzazione e nella gestione delle attività del partito. Ogni dipartimento è responsabile di un'area tematica specifica e lavorano insieme per garantire che le politiche del partito siano ben coordinate e rispondano alle esigenze dei cittadini. In questa prospettiva, conclude Gemelli, la scelta di Danilo Di Stefano al dipartimento provinciale per la legalità e la sicurezza e la riconferma di Isacco Cantini al dipartimento per la disabilità e l'equità sociale è sinonimo di impegno e professionalità per le finalità del partito e nell'interesse dei cittadini della provincia di Firenze.

UFFICIO STAMPA FRATELLI D’ITALIA EMPOLI

