Muore a 99 anni Adele Corradi, la professoressa al fianco di don Milani

Adele Corradi, figura centrale nella storia della scuola di Barbiana, è morta oggi a Firenze, sua città natale, a pochi giorni dal compimento dei 100 anni. Dal 1963 al 1967 collaborò con don Lorenzo Milani nell'insegnamento e nella redazione collettiva della celebre Lettera a una professoressa. In un'autobiografia pubblicata con Feltrinelli, Non so se don Lorenzo, aveva raccontato come l'incontro con don Milani e la sua scuola avesse profondamente trasformato la sua vita, sia come insegnante sia come persona, inducendola a riconoscere i limiti del proprio insegnamento tradizionale.

Quando, dieci anni fa, la Chiesa tolse il divieto alla pubblicazione di Esperienze pastorali di don Milani, Corradi criticò apertamente le ingiustizie subite dal priore, definendole errori gravi della Chiesa. Lo scorso anno, in occasione del centenario di don Milani, aveva rilasciato un'ultima intervista per la biografia Don Milani. Vita di un profeta disobbediente di Mario Lancisi, che oggi la ricorda come una "grande donna e maestra di vita e vera cultura".

