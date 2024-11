I Lupi affrontano Cecina e in quattro set la chiudono 3-1

La Codyeco torna ad assaporare i tre punti e lo fa davanti al proprio pubblico, al Pala Parenti, superando Cecina in uno dei tanti derby toscani della stagione.

Una vittoria importante che consentirà al gruppo di lavorare con rinnovata serenità nei quindici giorni che precederanno il prossimo impegno, ancora una volta casalingo, questa volta con VVF Marconi Reggio Emilia. Allenamenti che serviranno per ricaricare le pile e perfezionarsi su tanti aspetti del gioco.

Rispetto alle ultime tre gare i Lupi hanno mostrato meno alti e bassi. Nel terzo set è stata la squadra ospite a partire a gas aperto, conquistando subito un break di 3-4 punti che i biancorossi non sono riusciti più a recuperare. La squadra di Pagliai ha reagito ed è arrivata fino al -1, 19-20, per poi capitolare proprio sull’ultimo scambio. Negli altri tre set il sestetto di casa ha dominato dall’inizio alla fine, ottenendo 11 punti diretti dal servizio e 12 dal muro: quasi un set intero.

Sempre per le statistiche, ricezione al 61% di positività; da sottolineare anche il 70% di Simoni in attacco e il 60% di capitan Colli nello stesso fondamentale.

La cronaca. Giacobbe sceglie Napolitano in regia, Carducci opposto, Tani e Benenati al centro, Sfondrini e Daddi di banda, Gabbriellini libero. Pagliai risponde con una novità di assetto, Pahor libero, quindi Mignano-Da Prato, Colli-Matteini, Simoni-Caproni.

1set. Codyeco parte a mille all’ora. Muro di Matteini, 4-0, e time-out immediato di Giacobbe. Il turno di servizio di Colli prosegue con un ace, 6-0. Cecina prova a reagire e inizia a entrare in partita. Un attacco largo di Sfondrini riporta i Lupi a -5, 13-8. Da Prato firma il 14-8 e costringe la panchina ospite al secondo discrezionale. Al rientro Mignano trova l’ace; nelle file di Cecina, intanto, Rossi rileva Sfondrini e Amorelli da fiato a Napolitano. La Codyeco continua a controllare il campo, Da Prato e Caproni trovano un altro muro, 20-11. Sul 22-14 Camarri per il servizio. Al primo set-point, Da Prato mette le mani sul tentativo di pallonetto di Rossi e chiude il set. Dominio Lupi.

2set. Cecina riparte con Rossi dentro, Codyeco non cambia. I Lupi difendono un minibreak di vantaggio, 8-6. Gli ospiti trovano pareggio e sorpasso ma un attacco di Matteini rimette le cose a posto, poi Caproni trova il “monster block” del 14-12, attacca in sideout e arriva anche il punto di Colli: 16-13. Un muro di Mignano e Simoni fa esultare il Pala Parenti, il centrale trentino è a gas aperto, altro muro vincente e time-out di Cecina nel tentativo di fermare l’emorragia. Il turno di servizio di Caproni è devastante, i biancorossi scappano via. Grandi recuperi difensivi, bella mentalità. Sul 24-15 ace di Mignano, 2-0

3set. Gli ospiti si presentano con Sfondrini e Daddi ai lati, quest’ultimo sostituito ancora da Rossi nelle prime battute del set. I rossoblù partono bene e provano a prendere coraggio. Sul 9-12 Pagliai chiama il primo discrezionale della partita. Tornati in campo i Lupi accorciano subito con una “pipe” di Colli, mentre Baldini avvicenda Caproni. La Codyeco lotta ma Cecina è a pieni giri e continua a tenere il vantaggio, nonostante il time-out di Pagliai. Un ace un po’ fortunoso di Da Prato riporta la Codyeco a -1, 19-20. Errore dai nove metri dello stesso opposto biancorosso, che si riscatta subito dopo in attacco. Il set si decide in volata. Sfondrini e Carducci lanciano gli ospiti al set-point. Il primo lo annulla Colli, anche il secondo, time-out Cecina. Un muro di Rossi su Da Prato consente ai rossoblù di portare via il set

4set. Da Prato rientra in campo con grandissima determinazione e mette l’ace del 6-3, grande partenza della Codyeco. Time-out Giacobbe sull’8-3. Dopo qualche momento di tensione per decisioni arbitrali dubbie, i Lupi continuano l’avanzata. Mani e fuori di Colli, doppio ace di Mignano: 14-6. Grandissimo muro di Baldini, segue il secondo discrezionale per Cecina. Dentro anche Maletaj per Matteini e Civinini al servizio, per Simoni. Set dominato dai biancorossi che vanno sul 24-13 con Colli. La chiude Da Prato.

Codyeco Lupi S. Croce-Sacmagroup Volley Cecina 3-1

Parziali: 25-16, 25-15, 23-25, 25-14

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini, Baldaccini, Maletaj, Camarri, Baldini 5, Pieri, Colli 20, Matteini 8, Simoni 11, Da Prato 17, Caproni 3, Mignano 5, Pahor (L), Attuoni. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Sacmagroup Rawlplug Cecina: Carducci 20, Rossi 10, Sfondrini 8, Montagnani, Amorelli, Benenati 5, Daddi 5, Tani 4, Gabbriellini (L), Morchio, Napolitano 1, Barti (L). All. Giacobbe

Arbitri: Fabiana Salvatore, Giulia Petterini

Fonte: Ufficio Stampa

