Aned, Lorenzo Tombelli eletto nel Consiglio nazionale: sostituirà Mantellassi

L’Assemblea nazionale dell’ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, riunitasi sabato scorso, ha accolto le dimissioni di Alessio Mantellassi dal Consiglio Nazionale, invitandolo a restare al fianco all’Associazione, e ha accolto la proposta del Presidente nazionale, Dario Venegoni, di eleggere Lorenzo Tombelli in sostituzione del nuovo sindaco di Empoli. "È stato un onore per me – dichiara Mantellassi – far parte del Consiglio nazionale. Per gli impegni istituzionali a cui sono chiamato nel ruolo di sindaco di Empoli, ho reputato opportuno lasciare spazio a chi possa dedicare più tempo a questo compito. Lorenzo è un giovane presidente di Sezione che sa bene cosa vuol dire organizzare sul territorio il Viaggio della memoria, eventi e incontri con le scuole. Serve continuare a rafforzare la nostra Associazione: i tempi in cui viviamo ci dicono che ce n’è bisogno".

Tombelli, nel ringraziare le delegate e i delegati dell’Assemblea nazionale per questa importante l’elezione, ricorda i tanti progetti che l’ANED sta coltivando. "Nel 2025 la nostra Associazione compirà 80 anni, e l’ingresso dei giovani all’interno degli organismi nazionali testimonia, ancora una volta, la lungimiranza di coloro che continuano a diffondere la cultura dell’antifascismo, seguendo l’insegnamento di chi si oppose per respingere la dittatura e il totalitarismo. Soprattutto alle nuove generazioni – conclude Tombelli – e a chi, come me, non ha un legame familiare con i deportati nei Campi di sterminio, oppure non ha vissuto il regime nazifascista, spetta il compito di impegnarsi per avviare un nuovo processo di alfabetizzazione storico e costituzionale. È un imperativo morale che discende dalla Carta fondamentale".

L’attuale Consiglio nazionale dell’ANED è, dunque, composto da Dario Venegoni, presidente nazionale, Aldo Pavia, Patrizia Del Col, Marco Balestra, Leonardo Visco Gilardi, Federica Tabbò, Fabrizio Tosi, Tiziana Valpiana e Lorenzo Tombelli.

Fonte: Aned Firenze

