Tragedia per il Ponte a Elsa: scompare a 22 anni l'istruttore Assane Niang

Una tragica notizia scuote il calcio in Toscana e a Empoli. A soli ventidue anni se ne è andato Assane Niang, calciatore e istruttore di scuola calcio. La notizia arriva da Ponte a Elsa e dalla società locale, l'US Ponte a Elsa 2005.

Assane Niang aveva giocato a calcio fino a arrivare in Terza Categoria. Aveva poi iniziato una carriera come istruttore dei giovani del Ponte a Elsa. Sabato 23 novembre un malore improvviso se lo è portato via, lasciando nello sconforto tutta la comunità, calcistica e non.

"Purtroppo ci è giunta proprio ora una bruttissima notizia, quelle notizie che non vorremmo mai ricevere" scrivono dalla società. "Assane ha giocato per diversi anni nella nostra scuola calcio, per poi passare alla Terza Categoria Us Ponte a Elsa (fino all'anno scorso), ad oggi era aiuto istruttori in tutte le categorie della scuola calcio, un ragazzone dal cuore d'oro, dai profondi valori. Lascia un vuoto immenso. Riposa in pace amico nostro. Ovunque tu sia riposa in pace fratello. Fai buon viaggio, che la terra ti sia lieve".

Notizie correlate