Assunzione ex sindaca Barnini in cooperativa, FI e FdI: "Politicamente inopportuno, ma ANAC dica se è legittimo"

Con una richiesta congiunta, presentata la scorsa settimana, a firma della consigliera Francesca Peccianti e del capogruppo Simone Campinoti, Fratelli d’Italia e Forza Italia Empoli del Fare si sono rivolti all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) per avere un parere tecnico sulla questione dell’assunzione dell’ex sindaca Brenda Barnini alla Società Cooperativa Sintesi Minerva.

“Una richiesta di parere all'Anac – spiegano Peccianti e Campinoti –che ha l’obiettivo di approfondire e chiarire, alla luce delle disposizioni normative, di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e delle Linee guida 2024 della stessa Autorità se sia applicabile al caso empolese il divieto del cd. pantouflage, ovvero l'eventuale incompatibilità “successiva” (alla cessazione del mandato) dell‘ex sindaca Barnini con il nuovo impiego presso la Cooperativa sociale Sintesi Minerva. In sostanza, la richiesta, prevista dal regolamento dell'ente, è il primo atto volto a chiarire la vicenda da un punto di vista esclusivamente normativo e di legittimità, per accertare se siano state rispettate tutte le misure, previste da specifiche norme e che hanno il fine comune di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento di incarichi attribuiti anche a un ex dipendente pubblico o soggetto assimilato, al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa dell’Ente di provenienza.

L’ex Sindaco, infatti, il cui mandato è cessato pochi mesi fa, è stato assunto a ottobre u.s. dalla Cooperativa in questione a favore della quale lo stesso Comune di Empoli ha affidato molteplici appalti di gestione di servizi in ambito sociale, ma anche culturale, ricreativo e non solo.”

“Rimane comunque un giudizio meramente politico di assoluta inopportunità di questa scelta, aggiungono i Consiglieri Peccianti e Campinoti, a prescindere da quello che sarà il pronunciamento dell'Anac. Lasciamo immaginare cosa sarebbe successo se gli attori interessati da questa vicenda fossero stati di Fratelli d’Italia o di Forza Italia”.

Fratelli d’Italia Empoli

Forza Italia Empoli del Fare

