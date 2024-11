Lupo ucciso vicino Palaia, indagini in corso

I carabinieri forestali di Pisa, allertati da una segnalazione, sono intervenuti in località Barbinaia a Palaia, per recuperare la carcassa di un lupo adulto, verosimilmente ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Le lesioni riportate dall'animale sono state riscontrate da personale veterinario. La carcassa è stata sequestrata e affidata all'Istituto Zooprofilattico di Pisa per ulteriori esami necroscopici. L'episodio è stato segnalato all'autorità giudiziaria e sono in corso indagini per individuare i responsabili di questo grave reato.

