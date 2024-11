Lavori all'acquedotto, cambia la viabilità tra Certaldo e Gambassi

Per lavori urgenti di ripristino della rottura dell'acquedotto, domani, martedì 26 novembre, dalle ore 9 alle ore 17, saranno eseguiti i lavori di riparazione della tubazione sulla rotatoria in prossimità del ponte sull'Elsa tra a Certaldo ed il bivio per Gambassi-San Gimignano.

Non sarà consentito il transito in direzione da Certaldo verso Gambassi - San Gimignano, per la quale direzione si dovrà usare la variante SR 429.

Rimarrà invece invariata la circolazione veicolare sulla rotatoria e sul ponte sull'Elsa, in direzione da Gambassi - San Gimignano verso Certaldo.

