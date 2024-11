Holding Morelli, facciata in rosso: "No alla violenza sulle donne"

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre oggi, 25 novembre, la Holding Morelli – leader nella produzione di capi in pelle e tessuto per le più prestigiose Maison mondiali, attraverso le due operative PELLEMODA e HOSTAGE – ha illuminato di rosso la facciata della sua sede. Questo gesto simbolico vuole "esprimere sostegno e solidarietà alle donne vittime di violenza".

L’iniziativa, fortemente voluta da Azzurra e Giampaolo Morelli, fondatori della Holding, si propone di trasmettere un messaggio chiaro e incisivo: "no alla violenza di genere, sì al rispetto e alle pari opportunità". Il colore rosso, scelto per questa occasione, rappresenta universalmente la lotta contro la violenza sulle donne, e l’illuminazione della sede è un gesto semplice ma carico di significato, che si inserisce nel più ampio impegno della Holding per sensibilizzare la comunità su questo tema cruciale.

L’impegno della Holding Morelli non si limita a questa iniziativa simbolica. Da anni l’azienda collabora con il centro antiviolenza Lilith di Empoli, promuovendo corsi di formazione dedicati ai dipendenti per la prevenzione della violenza di genere e la diffusione di una cultura aziendale inclusiva. Inoltre, la Holding sottolinea costantemente l’importanza di un’azione collettiva che coinvolga aziende, istituzioni e cittadini.

Questo impegno concreto si riflette nei numerosi riconoscimenti ottenuti dall’azienda, tra cui la recente Certificazione della Parità di Genere e il Premio Women Value Company di Fondazione Marisa Bellisario promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

