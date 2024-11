Cade da una scala mentre lavora: 54enne in ospedale

A Borgo San Lorenzo un operaio italiano di 54 anni è caduto da una scala da un’altezza di oltre due metri mentre lavorava in un resede privato in via della Costituzione. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:50. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno collaborato per il recupero dell’uomo.

L’operaio lamentava dolori al bacino e a una spalla ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgo San Lorenzo per accertamenti e cure. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Notizie correlate