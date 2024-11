Flash mob al Ponte Santa Trinita per dire “No ai tagli al settore pubblico”

In previsione dello sciopero generale Cgil-Uil del 29 novembre, domani, mercoledì 27 novembre, alle 12 su Ponte Santa Trinita, la Fp Cgil organizza a Firenze un flash mob per protestare contro una Manovra di Bilancio che smantella lo stato sociale, taglia la sanità pubblica, disinveste sui servizi pubblici, non finanzia adeguatamente il rinnovo dei Contratti nazionali pubblici, non pone rimedio alla grave carenza di personale.

Dice la Fp Cgil Firenze: “Continueremo a mobilitarci per ridare valore e centralità al lavoro pubblico, per riaffermare l'importanza delle relazioni sindacali e del confronto, per far sentire la voce di migliaia di lavoratrici e lavoratori pubblici”.​

Fonte: Ufficio stampa

