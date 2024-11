L’omaggio di Vinci a Henry Savage Landor, l’“inglese di Calappiano”

In occasione del centenario della morte di Henry Savage Landor, l'“inglese di Calappiano” (1865-1924), la Pro Loco di Vinci, il Club per l'Unesco di Vinci e il gruppo Vinci nel Cuore, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Vinci, organizzano una visita guidata al Cimitero degli Inglesi di Firenze, dove si trova la tomba monumentale della famiglia Savage Landor, per sabato 30 novembre 2024 alle 10.30.

La comunità vinciana, rappresentata dal sindaco e da una delegazione di cittadini, sarà accolta dai rappresentanti del Cimitero Evangelico di Porta a Pinti di Firenze, che gestisce questo importante monumento anglo-fiorentino.

Sindaco e delegazione porranno sul monumento a Landor una corona d'alloro e verrà ricordato il personaggio, la sua storia e il legame con Vinci della famiglia Savage Landor, proprietaria per molto tempo della villa e fattoria di Calappiano. Di seguito si svolgerà la visita guidata all'intero complesso. L'evento ha avuto anche il patrocinio dell'Associazione Nazionale Case della Memoria.

Per partecipare alla visita guidata è necessario prenotarsi al 3392322490. Viene richiesto un contributo di 6 euro per la guida. Il ritrovo è previsto a Piazzale Donatello 38, all'ingresso del cimitero.

Chi era Henry Savage Landor

Un anglo-fiorentino, nipote del grande poeta inglese Walter, conosciuto soprattutto nel mondo anglosassone per essere stato un esploratore, scrittore, antropologo, pittore e fotografo.

I racconti dei suoi viaggi, tra cui America, Giappone, Corea, Cina, Tibet, Sud Africa, diventarono dei veri bestseller a cavallo tra Ottocento e Novecento, tanto da essere invitato più volte nei salotti reali inglesi e italiani, oltre che nelle più importanti università europee come conferenziere.

Arrivato a Vinci s'innamora però del luogo e acquista villa e fattoria, cercando di emulare Leonardo nella progettazione di aeroveicoli, collaudati proprio tra le colline vinciane. Alla sua morte dona una scuola per i bambini di Collegonzi.

La famiglia Savage Landor è stata negli anni molto presente nella vita vinciana, sostenendo varie associazioni di carità.

La sorella, più tardi, avrà un ruolo molto importante durante la liberazione dall'occupazione tedesca. Si tratta di una storia tuttavia ancora da scoprire. Tale rinnovato interesse è nato da una serata evento organizzata nel 2017 dall'allora Associazione Vinci nel Cuore con il contributo di studiosi e collezionisti.

In seguito, al personaggio Henry Savage Landor, come pittore, sono state dedicate due importanti mostre a Palazzo Pitti a Firenze e al Mao, Museo d'arte Orientale di Torino.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

