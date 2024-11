Sorpreso mentre vende cocaina e hashish: arrestato

Nell’ambito dei controlli notturni intensificati dai Carabinieri di Cecina per contrastare reati e traffici illeciti, un uomo di oltre 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina e hashish a due persone. Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 29 dosi di cocaina (15 grammi totali) e 440 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Una successiva perquisizione domiciliare ha rivelato un’attrezzata centrale per il confezionamento di droga, una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e 3.000 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e imposto all’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con permanenza notturna obbligatoria. Le indagini sono ancora in corso e l’uomo è presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Notizie correlate