Basket Castelfiorentino, Serena Betti nella Commissione regionale attività femminile

Un traguardo che rappresenta un nuovo punto di partenza per l’intero movimento cestistico femminile castellano, e non solo. E’ quello raggiunto da Serena Betti, presidente del Basket Castelfiorentino, entrata a far parte della Commissione regionale attività femminile. La nomina, decisa dal Consiglio regionale, è stata annunciata dal presidente del Comitato regionale Massimo Faraoni.

“Sono onorata di questa nomina, che rappresenta in primis un riconoscimento per l’instancabile impegno che Abc Castelfiorentino, Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino perseguono da anni, sia nel settore maschile che in quello femminile – commenta Serena Betti -. Per quanto mi riguarda adesso ho l’onore e l’onere di poter portare il mio contributo al fine di sviluppare e far crescere sempre più il movimento femminile toscano. Ogni zona della nostra regione presenta necessità diverse così come diverse difficoltà a cui far fronte, ma l’obiettivo finale è lo stesso per tutti: impegnarsi per portare sempre più bambine e ragazze in palestra, nella comune consapevolezza dell’importanza e della bellezza dello sport, soprattutto dello sport di squadra”.

A Serena i complimenti da parte dell’intero movimento cestistico castellano e gli auguri di buon lavoro, certi che saprà portare a livello regionale tutta la passione e l’impegno da sempre profusi in gialloblu.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

