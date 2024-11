Convocato nuovo Consiglio comunale a Montespertoli

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 28 novembre, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare di persona o, in alternativa, a seguire la seduta sul canale YouTube dedicato: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazioni al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del D.lgs 267/2000;

4. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti riguardante i costi puntuali del servizio raccolta e smaltimento rifiuti per il solo Territorio Comunale di Montespertoli;

5. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al degrado del Cimitero del capoluogo e della località Castiglioni.

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al Centro per il Turismo Accessibile (ex circolo ricreativo Lucignano);

7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito ai lavori di rigenerazione urbana in via Sonnino e via Roma e i relativi effetti sulla viabilità futura;

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alle entrate da imposte e oneri di urbanizzazione 2019-2024;

9. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito alla riqualificazione del Centro Storico del Capoluogo;

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al mantenimento dell’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Gonnelli” di Gambassi Terme e Montaione;

11. ODG presentato dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sulla deduzione recupero evasione dalla TARIC per le sole Utenze di Montespertoli;

12. ODG presentato dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sul monitoraggio delle sostanze inquinanti PFAS (Composti poli e perfluoroalchilici) in acquedotto comunale e acque reflue del Biodigestore;

13. Presa d'atto nomina membri di minoranza nelle commissioni comunali a seguito di surroga;

14. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata educazione e istruzione;

15. Riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali – affidamento a terzi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/97;

16. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000.

