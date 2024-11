Non basta guardare: tatto, gusto, olfatto, udito e segni. Un’esperienza multisensoriale al Museo della Ceramica

Hai mai sognato di toccare un'opera in vetrina? O forse di assaporare i profumi di un’antica spezieria? “Non basta guardare” per conoscere quello che ci circonda e, infatti, è proprio questo il titolo della visita multisensoriale che si terrà domenica 1° dicembre, dalle 16.00 alle 17.00, al Museo della Ceramica, in piazza Vittorio Venero, 10/11.

Tatto, gusto, olfatto, udito e anche segni. Il Museo della Ceramica propone un viaggio multisensoriale, oltre lo sguardo, per visitare la collezione permanente e la mostra temporanea “Terre di Spezierie. Ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche di Montelupo” utilizzando tutti i sensi.

Durante la visita sarà possibile esplorare le ceramiche che un tempo custodivano rimedi e profumi nelle antiche farmacie. Ma anche toccare, annusare e assaporare le erbe e gli unguenti.

Il costo della visita è 8,00 € per gli adulti e 5,00 € per i bambini. Il biglietto d’ingresso è gratuito come ogni prima domenica del mese.

A seguire, dalle 17.00 alle 18.00, si terrà un laboratorio per bambini di manipolazione dell’argilla, a cura della ceramista professionista Giulia Bono, anche questo con un’impronta multisensoriale.

Notizie correlate