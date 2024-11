Servizi educativi, formazione e dibattito: Donnini da Fucecchio a Losanna

Da Fucecchio a Losanna per affrontare il delicato ruolo dei servizi educativi, sia nella diffusione di una cultura sull’infanzia, sia nel sostegno alle famiglie. E’ stato questo il focus della partecipazione della sindaca di Fucecchio Emma Donnini alla giornata di formazione organizzata a Losanna nei giorni scorsi, incentrata sulle esperienze di qualità dei servizi per la prima infanzia della Regione Toscana. L’iniziativa, realizzata con l’obiettivo di condividere tra operatori, responsabili tecnici e politici il valore dei servizi educativi all’interno delle comunità, è stata utile per approfondire le modalità necessarie per dare visibilità ai diritti dell’infanzia e alla qualità delle professionalità educative.

“Ho portato a Losanna non soltanto l’esperienza positiva del Comune di Fucecchio e del Circondario Empolese Valdelsa – racconta la sindaca Donnini - ma anche l’impegno diffuso nell’intero territorio toscano per mettere al centro il diritto all’educazione dei bambini e delle bambine fin dai primi anni di vita, rendendo i servizi accessibili a tutti grazie alla misura Nidi Gratis”.

Alla giornata di formazione è poi seguito un dibattito pubblico promosso dal centro di ricerca pedagogica P.E.P - Partenaire Enfance & Pedagogie, dalla Scuola di alta formazione in servizio sociale e dal Comune di Losanna, con una conferenza di Emma Donnini e di alcune personalità politiche e rappresentanti di associazioni che operano nel campo dei servizi all’infanzia.

“L’iniziativa ha messo in luce la necessità di mantenere in dialogo la politica con la pratica educativa e con i saperi relativi a tutto quanto contribuisce a garantire la crescita dei bambini – prosegue la prima cittadina di Fucecchio -. E’ necessario che la pedagogia offra un sostegno a coloro che hanno responsabilità pubbliche, come avviene da tempo e in modo virtuoso nel territorio toscano grazie a scelte regolamentari che prevedono in ogni zona la presenza di organismi integrati tra responsabili politici e coordinatori pedagogici”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

