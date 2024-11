Telefonate, minacce, appostamenti e vandalismi: arrestato 28enne per stalking

Un 28enne della provincia di Siena è stato arrestato per stalking nei confronti della ex compagna e violazione di domicilio. I comportamenti persecutori, iniziati nell'aprile 2023, includevano telefonate e messaggi incessanti, minacce, appostamenti sotto casa e atti di vandalismo contro l'auto della donna. Nell'ottobre 2023, l'uomo avrebbe forzato l'ingresso dell'abitazione della vittima, causando ulteriori danni mentre lei cercava di proteggersi. Dopo la denuncia della donna, il tribunale di Siena ha emesso un ordine di arresto, eseguito simbolicamente nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Notizie correlate