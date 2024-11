Controlli alle Cerbaie, 4 bivacchi smantellati e un esercizio pubblico sospeso

Nuovi controlli dei carabinieri nei boschi delle Cerbaie, nelle frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli tra Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno. L'operazione, coordinata dai carabinieri di San Miniato, ha visto impegnate anche le stazioni di Castelfranco, Santa Croce, San Romano e Palaia, con il supporto di unità specializzate come il nucleo forestale di Calci e Pontedera, il Nas di Livorno e i cinofili di San Rossore.

Al centro dell'intervento il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, spesso associato alla presenza di bivacchi clandestini nelle aree boschive. Quattro infatti quelli individuati e smantellati dai militari: nei rifiugi improvvisati tra la vegetazione sono stati ritrovati anche vestiti, teli di plastica e materiale per il confezionamento della droga a conferma, spiegano dai carabinieri, dell'utilizzo di queste zone come base per attività illecite.

Parallelamente ai controlli nelle aree boschive, i carabinieri hanno effettuato verifiche a quattro esercizi pubblici, riscontrando gravi carenze igieniche all'interno di uno di questi, per il quale è stata disposta la sospensione temporanea dell'attività commerciale e elevata una sanzione amministrativa di mille euro. L’attività svolta ha portato anche al controllo di 69 persone e 32 veicoli ed elevate 4 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Notizie correlate