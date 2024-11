Daspo urbano a Montelupo, Pavese (MnC): "Azione utile e necessaria"

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Montelupo Fiorentino, fra i punti all’ordine del giorno, c’’era un’importante modifica al regolamento di polizia urbana che, di fatto, introduce la possibilità di applicare il cosiddetto Daspo urbano in particolari zone sensibili del nostro territorio comunale.

“Siamo soddisfatti che l’amministrazione comunale abbia recepito le indicazioni del comando di Polizia Municipale che - spiega il consigliere di Monteluponelcuore Federico Pavese - ha richiesto la modifica del regolamento introducendo un elenco di luoghi come piazze, giardini, parchi, elenco indispensabile, ai fini di legge, per poi poter procedere con eventuali sanzioni amministrative e allontanamenti verso chi mette in pericolo la sicurezza urbana della nostra comunità. Proprio in questi giorni sono stato contattato da una signora che ha subito una aggressione verbale, fortunatamente non sfociata in altro grazie all’intervento tempestivo di un altro cittadino, proprio al parco dell’Ambrogiana, vicino al museo archeologico. Proprio uno dei luoghi nell’elenco.”

“Il Daspo urbano - spiegano i consiglieri di Monteluponelcuore Maddalena Pilastri e Giuseppe Madia - era nel nostro programma elettorale perché siamo convinti che sia un ottimo deterrente verso chi vuol ledere la libertà degli altri e danneggiare la cosa pubblica. Le zone scelte, nel capoluogo, all’Ambrogiana, a Fibbiana, sono sostanzialmente quelle che avevamo in mente anche noi.”

“Abbiamo votato con convinzione a favore di questo provvedimento - conclude Pavese - perché è una prima azione utile e necessaria ad arginare i continui episodi negativi che purtroppo ormai giornalmente vengono segnalati sui social dai nostri concittadini. Ora la sfida sta nell’avere più presenza di agenti sul nostro territorio, per un controllo che si sta sempre più concentrando solo nella sola Empoli, dimenticando che ci sono altri dieci comuni, tre dei quali, come Montelupo, con la presenza di una stazione ferroviaria, luogo importante per il trasporto pubblico locale ma spesso crocevia di delinquenze che si spostano sui territori proprio grazie a quella mobilità”.

Fonte: Ufficio Stampa

