Il MMAB si fa bello tra arte, cultura e convivialità: presentato il nuovo spazio bar-caffetteria

Arte, cultura e convivialità sono le parole chiave per descrivere il nuovo spazio bar-caffetteria che è stato presentato oggi al MMAB di Montelupo (Montelupo Museo Archivio Biblioteca), in Piazza Vittorio Veneto 11, e che sarà pronto ad accogliere il pubblico dal 1 dicembre.

L’intervento di riqualificazione, completato in poco più di un mese, segna l’inizio di un ambizioso progetto di rinnovamento del polo culturale del MMAB. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi per rendere questo spazio ancora più accogliente e funzionale, consolidando il suo ruolo di cuore pulsante della cultura a Montelupo.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi, l'Assessore alla Cultura del Comune di Montelupo Fiorentino Aglaia Viviani, i progettisti responsabili del restyling e Francesco Tavormina, il nuovo gestore dello spazio caffetteria.

Il progetto di riorganizzazione estetica e funzionale

L’edificio di Piazza Vittorio Veneto, inaugurato nel 2009 come Museo della Ceramica e trasformato nel 2014 nel MMAB (Montelupo Museo Archivio Biblioteca), avvia a dieci anni di distanza un processo di riorganizzazione degli spazi ispirato dalle indicazioni emerse nel percorso partecipativo 'MABBELLO'.

“Il progetto, – racconta il sindaco Simone Londi, – è nato in pochissimo tempo, in meno di un mese. Era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Per rimodernare il MMAB, luogo già apprezzato e frequentato, c'era bisogno di fare delle accortezze in più e i risultati si vedono: hanno superato di gran lunga i render dei progetti. Il progetto tocca tante realtà: in primo luogo abbiamo pensato a rendere più fruibili gli spazi così da renderli più accoglienti. In secondo luogo, abbiamo voluto offrire un servizio non solo agli ospiti del MMAB ma anche alla cittadinanza, in particolar modo a coloro che la sera si trovano nel centro storico e che troverebbero un servizio simile solo altrove. L'ultimo aspetto è stato quello di lavorare sulla caratterizzazione in ceramica: è la continuazione di un lavoro iniziato con l’inaugurazione della ‘Macchina del tempo’, la scalinata in piazza Centi”.

L'Assessora alla Cultura, Aglaia Viviani, interviene sottolineando che la riqualificazione rappresenta un “lavoro nato dal processo partecipativo dell’iniziativa ‘MMABELLO’, aperta a tutti coloro che frequentano gli spazi del MMAB e alla cittadinanza. La riapertura di una caffetteria funzionale è risultata l’elemento di maggior interesse. Il MMAB è il cuore pulsante e culturale di Montelupo che per rimanere vivo ha bisogno di aggiornarsi. Ciò che vedete oggi è parte di questo percorso di rinnovamento che punta a far diventare sempre più il MMAB un luogo di aggregazione culturale. Analogamente a quanto accaduto con la scalinata in Piazza G. Centi, la caratterizzazione in ceramica funge da biglietto da visita per chi entra. Qui possiamo trovare una rappresentazione significativa non solo della ceramica contemporanea di Montelupo, ma anche della sua storia”.

È intervenuta anche la Dottoressa Taddei, che ha presentato l’installazione nella hall del MMAB, descrivendola come un'opera "pensata per trasmettere a chi entra l’importanza della ceramica nella Montelupo di oggi, un’arte che guarda al futuro ma che conserva e rispetta profondamente il proprio passato. Le installazioni sono omaggi alla tradizione e all’innovazione che alternano ceramiche e terracotta, sottolineando il valore della materia prima.

Gli artisti hanno interpretato la nostra storia attraverso i loro codici espressivi e sensibilità, creando opere d’arte che intrecciano passato, presente e futuro. Non abbiamo seguito una linea cronologica: Montelupo è così, un luogo dove il tempo si mescola".

Nuove opportunità e servizi

L’intervento di riqualifica rafforza il ruolo del MMAB come centro culturale multidisciplinare, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità: “Uno dei punti chiave della campagna elettorale del sindaco Londi, – spiega Viviani, – era migliorare l’accessibilità della biblioteca, rendendola più fruibile anche per i 'sight-impaired', ovvero persone con gravi difficoltà visive. A tal proposito, stiamo lavorando alla realizzazione di una segnaletica CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) da integrare al percorso per ipovedenti e non vedenti già presenti nella struttura".

Lo spazio è pensato per organizzare le aree dell'edificio in due distinte zone: una dedicata alla reception del bar e l’altra destinata agli utenti della biblioteca. Il risultato è "uno spazio che non è solo culturale, ma anche relazionale: la cultura, infatti, è relazione", così i progettisti.

'Cibo, vino e chiacchiere'

Il 1 dicembre verrà inaugurato anche il nuovo caffè con un orario di apertura che consentirà di offrire sempre il servizio aperitivi e di proporre cene a tema, iniziative di vario tipo e il brunch domenicale.

"Siamo partiti, – racconta il nuovo gestore del MMAB Caffè Francesco Tavormina, – dal concetto di convivialità, con l’obiettivo di fornire un servizio che risponda anche alle esigenze della comunità. Le iniziative che proporremo combineranno cinema, arte, vino e cibo di qualità, creando momenti di condivisione. Abbiamo cercato di unire la ristorazione con piatti dai nomi che rimandano all’arte. Vogliamo restituire il binomio arte e cibo, portando il concetto di 'star bene' non solo attraverso il cibo, ma anche grazie all'arte. Vogliamo offrire un’esperienza unica, spiegando la preparazione dei piatti.

Per quanto riguarda l'accessibilità, abbiamo prestato attenzione anche al prezzo, creando un menù che sia accessibile a tutti, sia per gli studenti che per i turisti".

"Tutta la proposta del menu, inoltre, - continua Tavormina, - sarà pensata anche in modalità 'senza glutine': "Il 90% del nostro menù è senza glutine, in modo da offrire un'attenzione particolare a chi ha esigenze alimentari specifiche. I celiaci spesso trovano difficoltà nella convivialità, ma crediamo fermamente nel senza glutine come scelta inclusiva".

Il nuovo spazio, dopo l'inaugurazione, sarà aperto il martedì, mercoledì e domenica dalle 9:00 alle 21:00, mentre dal giovedì al sabato sarà aperto dalle 9:00 alle 23:00.

Eventi in programma

Oltre alla grande inaugurazione dell'area ristorazione del 1° dicembre, alla quale MMAB invita tutti a partecipare, i prossimi eventi al MMAB, includono il 3 dicembre un’iniziativa dedicata ai bambini, "Il MMAB dei Bambini", con letture, teatro e laboratori creativi. Il 5 dicembre, invece, si terrà la premiazione del vincitore del "Social Incipit Concept".

Oltre ai già citati eventi, tra le attività che riprenderanno con la riapertura completa si prevedono la ripresa dei compleanni al Museo, l'Avvio del 'Clay Caffè', con kit creativi per creare manufatti in ceramica e l'organizzazione di incontri culturali e presentazioni nella hall.

