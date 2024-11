Jacopo De Michelis presenta a Empoli il suo nuovo thriller 'La montagna nel lago', sabato 30 novembre alle 18.30 alla libreria Libri & Persone (nuovo nome de La San Paolo* Libri & Persone) di via del Giglio 53 – Empoli

“Pigri volponi opportunisti”, preti che si martirizzano col cilicio, ex sessantottini, ex SS e giornaliste del Corriere: il viaggio di un figlio nel passato del padre, imprenditore apparentemente irreprensibile, brutalmente assassinato in una pacifica località sul lago d'Iseo. Dopo il grande successo de La stazione, Jacopo De Michelis torna con La montagna nel lago, un thriller avvincente fra le omertà del presente e i fantasmi del passato. «Un’indagine fra le omertà del presente e i fantasmi del passato, un thriller veloce e ricco di atmosfera, dove gli sprazzi di luce di un idilliaco borgo di pescatori con le reti stese al sole si alternano ad affondi bui come le profondità del lago, come gli abomini della Storia, come gli abissi dell’anima.» Luca De Michelis è nato a Milano nel 1968 e vive a Venezia, dove lavora come editor presso Marsilio Editori. È stato traduttore, curatore di antologie, consulente editoriale e docente di narratologia alla NABA di Milano. Appassionato di fotografia, pubblica i suoi scatti su Instagram come @geidiemme. Nel 2022 ha pubblicato con Giunti il suo primo romanzo, La stazione.

