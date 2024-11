Matteo Taverni nominato Presidente del comitato Veicoli Commerciali di FEAC

Matteo Taverni, CEO di Truck Italia, è stato nominato Presidente del comitato Veicoli Commerciali di FEAC (l'Associazione Europea dei Concessionari Mercedes-Benz).

Taverni diventa così il punto di riferimento in Italia per FEAC, la più grande associazione di concessionari della casa automobilistica tedesca, che comprende 20 Paesi al mondo che rappresentano a loro volta circa un terzo delle vendite globali di autovetture Mercedes-Benz e più di tre quarti delle vendite globali di veicoli commerciali ed industriali.

La nomina è stata ratificata durante l’Assemblea Generale annuale di FEAC, che a Barcellona ha riunito il 90% delle organizzazioni associate e il consiglio dell'associazione dei concessionari spagnoli. La convention ha definito il nuovo direttivo, che passa da un modello di leadership con un Presidente e cinque Vicepresidenti a un presidium di pari livello, di cui farà parte Matteo Taverni insieme ad altri quattro Presidenti.

“Sono orgoglioso di guidare FEAC e di rappresentare l’Italia – ha commentato Matteo Taverni –. Dopo 15 anni, l’Associazione entra in una nuova fase e sarà chiamata ad affrontare sfide cruciali, in un settore, quello automobilistico, che sta vivendo la più grande trasformazione degli ultimi cinquant'anni: nuove tecnologie con l’elettrificazione, nuovi modelli distributivi e nuovi player, con la concorrenza sempre più forte dei produttori asiatici; per questo, dovremo essere sempre più bravi a rispondere alle esigenze dei clienti, migliorandone la customer experience attraverso i nostri punti di forza: professionalità, trasparenza, competenza e facendo leva sulle molteplici possibilità offerte dal digitale. Ringrazio i membri dell’Associazione che mi hanno dato fiducia e sono pronto per mettermi al lavoro con l’obiettivo di valorizzare al meglio il brand Mercedes-Benz”.

Dal 2007 Matteo Taverni è CEO di Truck Italia, Gruppo leader nella commercializzazione, noleggio e assistenza di veicoli commerciali, veicoli industriali, macchine movimento terra e automobili. Oggi Truck Italia è una realtà consolidata, presente sul territorio nazionale da oltre 40 anni, in Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, e conta 7 sedi in 3 regioni: Montelupo Fiorentino (FI), Campi Bisenzio (FI), Pisa, Livorno, Grosseto, Crespellano (BO) e Vezzano Ligure (SP).

Notizie correlate