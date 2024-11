Nandino compie 100 anni, gli auguri dei familiari

Compie 100 anni oggi Ferdinando Dolfi. Conosciuto come Nandino, Ferdinando nasce a Samminiatello il 28 novembre 1924 da Orfeo e Giustina; mezzano dei fratelli Eda ed Edo. Da giovane si è sempre dato da fare in mille modi, dal lavoro in vetreria alla Torre e come aiuto in macelleria dalla zia Maria, oltre a portare le anguille d’Arno (molto richieste a quei tempi) in bicicletta fino a Pisa.

Durante la guerra fu preso dai tedeschi, ma in una notte di nebbia, durante un trasferimento, riuscì a saltare dal camion, approfittando dell’allontanamento della camionetta di scorta. Trovò rifugio presso un contadino, dove rimase fino alla fine della guerra. Al suo rientro a Montelupo fonda con alcuni soci la vetreria Svat a Fibbiana, in cui conobbe Giuliana, giovane impagliatrice della Torre… Nacque un grande amore che li portò a sposarsi nella chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Lucia all’Ambrogiana. Da questa unione nacquero Lucia e Luciana.

Durante l’alluvione del ’66 dà rifugio a molti prodotti di commercianti montelupini alluvionati e, nel corso degli anni, oramai pensionato, aiuta le suore di Samminiatello, diventando autista del pulmino dei bambini delle Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù.

Amante spassionato del mare e della pesca, ricorda ancora con grande affetto il suo amico e compagno di avventure Bruno, con cui condivise anni di grandi soddisfazioni. Oggi vive ancora nella casa matrimoniale, contornato dagli affetti più cari.

A Nandino nel giorno delle sue 100 candeline, gli auguri più speciali delle figlie Lucia e Luciana, dei generi Paolo e Lorenzo, dei nipoti Sonia, Genny ,Nico ,Valentina e tutti i pronipoti. E della redazione di Gonews.it

Notizie correlate