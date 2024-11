Rapinano una 70enne del Rolex in San Frediano: arrestati nel Sud Italia. In casa droga e una pistola

La polizia ha arrestato due uomini campani, di 28 e 42 anni, accusati della rapina di un Rolex avvenuta il 13 luglio scorso nel quartiere San Frediano di Firenze. La vittima, un 70enne, è stata derubata mentre passeggiava in via Pisana; uno degli indagati gli avrebbe strappato l'orologio per poi fuggire su un motoveicolo guidato dal complice.

Grazie a un’indagine condotta dai Falchi della Squadra Mobile di Firenze, con l’ausilio di videosorveglianza anche fuori città, i sospetti sono stati individuati e catturati a Napoli, con il supporto della Squadra Mobile locale. Durante le perquisizioni, a casa del 42enne sono stati trovati 700 grammi di marijuana, 25 grammi di cocaina e una pistola con matricola abrasa. L'uomo è stato inoltre arrestato per detenzione di droga e arma clandestina.

Entrambi gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati condotti nel carcere di Napoli Poggioreale. Le accuse nei loro confronti dovranno essere confermate in sede processuale, in rispetto del principio di presunzione di innocenza.

