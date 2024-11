Al giro di boa il primo scontro diretto: l'Abc Solettificio Manetti fa visita a Cecina

A distanza di dieci giorni dalla vittoria su Arezzo, l’Abc Solettificio Manetti si appresta a tornare in campo per il primo, vero scontro diretto stagionale. Al giro di boa i ragazzi di Samuele Manetti sono infatti attesi dal Basket Cecina per la prima giornata del girone di ritorno (arbitri Barbarulo di Vinci, Deliallisi di Livorno), match che inaugurerà due settimane davvero di fuoco con cinque gare a distanza ravvicinata.

Una partita delicata e fondamentale nell’economia della stagione castellana, contro una diretta concorrente, il cui risultato, in qualsiasi caso, potrà incidere sulla seconda parte di campionato. Una gara alla quale i gialloblu si approcceranno ben consapevoli della posta in gioco ma, ancor prima, consapevoli che la vittoria su Arezzo abbia segnato soltanto l’inizio di un cammino su cui adesso è doveroso e assolutamente necessario proseguire. A partire proprio da un appuntamento importante come quello di Cecina.

La formazione rossoblu di Andrea Da Prato, infatti, naviga a quota 4 punti proprio come l’Abc, potendo però contare sulla vittoria conquistata nello scontro diretto del match di andata al PalaBetti, chiuso sull’83-86. Una gara in cui i gialloblu, dopo due buoni primi quarti, hanno pagato principalmente un rientro disastroso dagli spogliatoi, soprattutto dal punto di vista della concentrazione. Un black out a fronte del quale non è bastata la reazione nell’ultimo quarto, quando gli episodi hanno definitivamente indirizzato la sfida. Per Cecina un uomo su tutti da attenzionare: Andrea Saccaggi. A Castelfiorentino l’esterno massese ha fatto valere talento ed esperienza, doti peraltro ben note, prendendo letteralmente per mano la formazione labronica e risultando miglior realizzatore dei suoi, con 25 punti messi a segno di cui due canestri d’autore in volata decisivi per la vittoria dei rossoblu.

“Dopo un girone di andata non semplice, a Cecina inauguriamo il girone di ritorno sulla scia della vittoria casalinga su Arezzo, che ci ha dato nuovo slancio per disputare una seconda parte di stagione ben diversa – commenta Andrea Marchetti -. Affrontiamo una squadra che fin dalla prima giornata ci ha dimostrato quanto sia importante, in questa categoria, tenere alte attenzione e concentrazione per tutti i 40 minuti. Ciò detto, l’obiettivo sarà quello di dare continuità al nostro percorso di crescita, inseguendo una vittoria che possa riscattare l’amaro finale del match di andata e, magari, ribaltare anche la differenza canestri”.

