Aspettando Natale a Palazzo Leggenda ci sarà un gran da fare

Aspettando Natale, ecco che anche a Palazzo Leggenda comincia la magia. Pronto il calendario degli eventi che vi terranno impegnati per tutto il mese. Agenda alla mano, da non dimenticare le due aperture straordinarie che si terranno domenica 1 e domenica 15 dicembre 2024, dalle 15 alle 19.

Nell’occasione, il primo dicembre, per il ciclo “La biblioteca ti regala un sogno”, Palazzo Leggenda si trasformerà in un luogo incantato con ‘Le fiabe sonore’ a cura di Le Foyer. Due saranno i momenti che vi faranno sognare con la storia di “Bastoncino”, alle 16 e alle 17.30. I partecipanti entreranno a ritmo di musica nella magia dell’inverno. Si tratta di una attività a tema per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni, su prenotazione.

Scorrendo il programma del mese di dicembre scaricabile al link https://rb.gy/qtlu1d, da segnalare, giovedì 5 dicembre, alle 17, torna l’appuntamento con la “Creatività Digitale. Disegna con la Tavoletta Grafica”. Sarà un pomeriggio a ‘Effetti speciali!’. Si potranno scoprire gli strumenti magici del disegno digitale, verranno svelati i segreti per applicare effetti unici che trasformeranno le creazioni in vere opere d’arte digitali. Laboratorio per ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni di età. Prenotazione consigliata.

Nella settimana, ecco quali appuntamenti vi aspettano: mercoledì 4 dicembre, alle 17, ‘Una torre di storie’ proporrà alcune delle più belle letture natalizie per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni. Si prosegue venerdì 6 dicembre, alle 17, ‘Giocare con l’arte’ con ‘I Sogni di Chagall’: letture e laboratorio per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni.

Prenotazione consigliata.

E si arriva a sabato 7 dicembre con doppio appuntamento: alle 10.30, i Baby m-Assaggi con ‘Din don…il suono dei desideri’, le letture natalizie per bambini e bambine dai 18 ai 36 mesi, su prenotazione e alle 16.30, ‘Dal libro al fare’ con ‘La stanza dei sogni’, attività per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni di età. Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

CHIUSURA SALE PER ALLESTIMENTO CERIMONIA PREMIO POZZALE – Si informa che ai fini dell’allestimento dell’evento finale della consegna del "Premio letterario Pozzale Luigi Russo" che si terrà sabato 7 dicembre, alle 18, nella Sala Maggiore della biblioteca comunale, venerdì 6 dicembre, a partire dalle 14, chiusura della Sala Maggiore fino a sabato 7 compreso e chiusura della sala auditorium a partire dalle 15 di venerdì 6 fino a sabato 7 dicembre compreso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate