Giornata Nazionale del Parkinson, Casa Parkinson alla BiblioteCanova in video call con 4 ambulatori specialistici Asl

Casa Parkinson incontra domani sabato 30 novembre presso la BiblioTecaCanova Isolotto la comunità in occasione della Giornata Nazionale del Parkinson, con un appuntamento informativo rivolto alla cittadinanza attraverso video call con quattro ambulatori specialistici della Asl Toscana centro dedicati ai disturbi del movimento. L’iniziativa ha il patrocinio di Asl Toscana centro, Società della Salute della Toscana, Comune di Firenze, Q4 Isolotto Legnaia, Biblioteca Canova Isolotto, Fresco Parkinson Institute, Fondazione CR Firenze, Fondazione Santa Maria Nuova ETS, Casa Parkinson.

A portare i saluti in apertura d’incontro ci sarà la responsabile del Progetto Casa Parkinson, Paola Vanni. Con Vanni per l’Azienda sanitaria, il neurologo e Direttore del Dipartimento delle Specialistiche mediche, Pasquale Palumbo; il geriatra e Direttore del Dipartimento Multidimensionale, Enrico Benvenuti; il Direttore della Neurologia Firenze, Massimo Cincotta; il Direttore Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati, Lorenzo Baggiani; il Direttore della Società della Salute Firenze, Marco Nerattini; per il Fresco Parkinson Institute, Monica Norcini e Beatrice Melli, rispettivamente direttore finanziario e vice direttore; per l’Associazione AIP, Patrizia Ciolli; per il Quartiere 4, Mirko Dormentoni.

La BilioteCanova sarà in collegamento a partire dalle 10.45, dopo i saluti delle autorità, prima con l’ospedale San Giovanni di Dio (dott. Cincotta, dott. Raglione), a seguire con San Giuseppe di Empoli (dott. Guidi, dott.ssa Giannoni e dott.ssa Brotini), Santo Stefano di Prato (dott. Palumbo, dott. Kiferle, dott. Grassi, drssa Del Gamba, drssa Piersanti), ospedale San Jacopo di Pistoia (dott. Volpi, drssa Menichetti). Modererà le video call la responsabile del Progetto Casa Parkinson, Paola Vanni.

Seguirà l’intervento dell’avvocato Giacomo Criscenti sul tema “Amministrazione di Sostegno e malattia di Parkinson: quando e perché”.

Alle 11.15 è previsto un collegamento da Reggio Calabria con la drssa Sandy Cartella del Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria.

L’incontro servirà anche a far conoscere le iniziative legate a “Benessere e malattia di Parkinson – L’importanza delle attività complementari”, tutte quelle terapie complementari, cioè, che vanno a migliorare i sintomi motori e non motori della malattia, finanziate specificamente dalla Fondazione CR Firenze. Interveranno i responsabili delle attività promosse a Casa Parkinson: Tannaz Laiji (Arte), Francesco Novelli (Coro), Massimiliano Petragallo (Boxe), Simona Spini (tiro con l’Arco). Alle 12.30 spazio a “Domande&Risposte” con i professionisti e gli specialisti di Casa Parkinson a disposizione dei pazienti e dei cittadini che partecipano.

Fonte: Ausl Toscana Centro

