Il mondo dello spettacolo piange il manager Fernando Capecchi: "Con te se ne va un pezzo di vita"

Il mondo dello spettacolo, toscano e non solo, piange la scomparsa a 80 anni di Fernando Capecchi, manager di grandi personaggi e scopritore di molti talenti comici toscani. Tra questi Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello ma anche cantanti, ad esempio Zucchero Fornaciari. Capecchi è morto oggi a Pistoia: una lunga carriera la sua, racchiusa nel libro "Saluta tutti" presentato nel 2018.

Nel 1974 aveva fondato la società Vegastar che, iniziando dalle collaborazioni con le case del popolo, è diventata un punto di riferimento per l'intrattenimento a livello nazionale. Molti in queste ore i ricordi legati a Capecchi.

"Ciao Fernando" scrive tramite social l'attore e regista Pieraccioni, "avevo 17 anni e mi dicevi che avrei potuto fare questo mestiere quando nemmeno io ci credevo. Siamo stati insieme 42 anni, ultimamente ti chiedevo: "Oh ma il contratto me lo fai o no?" ridevi: "no, sei ancora in prova". Ciao Capecchi! Ci siamo divertiti". Anche il presentatore Carlo Conti, dalla sua pagina, omaggia il manager: "Ciao Fernando, che gavetta insieme! Quanti kilometri, quante serate, quante delusioni e quante soddisfazioni, quanti abbracci e quante discussioni, quanti "saluta tutti"... Con te se ne va un pezzo di vita".

Notizie correlate