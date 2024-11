La Piadineria apre due ristoranti a Firenze: 8 nuovi posti di lavoro

La Piadineria apre due nuovi ristoranti a Firenze entro la fine dell’anno. Il primo, dal 26 novembre, ha alzato la serranda in Piazza Beccaria, nel quartiere Santa Croce. Il secondo, la cui apertura è prevista dal 20 dicembre, sarà in pieno centro, in Largo Alinari, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e dalle principali attrazioni turistiche della città.

Il format scommette ancora sulla Toscana, dove salgono in totale a 16 i ristoranti attivi, di cui 8 a Firenze e provincia, inclusi i due nuovi punti vendita dell’insegna, che conta ormai oltre 430 ristoranti da nord a sud.

Ciascun locale impiegherà 8 persone. La Piadineria è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori: per candidarsi è sufficiente consultare le numerose posizioni aperte nell’area career del sito.

Il locale è dotato di tutti i nuovi strumenti digitali: digital menuboard e self checkout kiosk, per agevolare l’inoltro in autonomia dell’ordine. La piadina può essere ordinata direttamente nel ristorante, oppure, senza alcun sovraprezzo, tramite l’APP La Piadineria, per trovarla pronta all’orario che fa più comodo e saltare la coda alla cassa.

