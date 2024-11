Piace anche a CNA il calendario natalizio 2024 di Palazzo Vecchio

“Accogliamo con favore le iniziative natalizie presentate oggi dal Comune di Firenze e dalla Camera di Commercio. Questi eventi rappresentano un’opportunità per valorizzare il periodo festivo, rendendo la città più accogliente e attrattiva per cittadini e visitatori”. Così Lorenzo Cei, coordinatore CNA per la città di Firenze, a margine della presentazione delle iniziative per il Natale 2024 di Palazzo Vecchio.

“È fondamentale che gli investimenti, destinati a crescere nel 2025, puntino sempre di più sul sostegno e sulla promozione delle imprese locali, capaci di offrire prodotti e esperienze autentiche che valorizzano la qualità e l’identità del territorio. Questo approccio consente di proporre un Natale che metta in luce il meglio di Firenze, evitando proposte che rischiano di appiattire il carattere unico della città” prosegue Cei.

Anche l’associazione degli artigiani partecipa all’organizzazione degli eventi. Gli appuntamenti natalizi di CNA Firenze iniziano in piazza dei Ciompi con Artefacendo, la mostra mercato di artigianato artistico locale in cui gli artigiani mostrano dal vivo ai visitatori le fasi più caratteristiche delle loro produzioni (7-8 dicembre ore 10-20). Dal 13 al 15 sarà invece la volta di ARTour che porterà in piazza Strozzi il meglio dell’artigianato artistico e tradizionale toscano, seguito dal 20 al 23 dai prodotti enogastronomici artigiani di ARTour del Gusto (ore 10-20). Acquistando in entrambi gli ARTour, sconto per l’ingresso a Palazzo Strozzi. Gli eventi sono sostenuti dal Comune di Firenze. L’ingresso è libero.

