Al Politema si conclude il 2024 con un calendario ricco di eventi per il mese di dicembre

L’ultimo mese dell’anno inizia con un appuntamento musicale (l’ultimo del 2024 per la rassegna Music Club) in sala Set, al Politeama, dove domenica primo dicembre alle ore 19, si esibiranno i GAL (Giulia Galliani, Andrea Mucciarelli e Andrea Beninati), trio elettroacustico che produce musica indipendente e di ricerca.

GAL è il progetto più personale di Giulia Galliani, cantante e compositrice toscana già anima in MAG Collective. In questo nuovo progetto aperto verso prospettive sonore ben differenti, la vocalità tipicamente jazz di Giulia, esplora un territorio dominato da sonorità frapposte di più stili musicali, che vanno dall’alternative rock anni ’80 al dark-trip-pop, all’intimismo folk tipico del songwriting alla Nick Drake.

GAL (Giulia Galliani: vox, synth, electronic, Andrea Mucciarelli: guitar, vox, Andrea Beninati: drum, cello, synth) raccoglie e assimila quindi influenze di oggi e di altri tempi, e le riconduce verso un flusso sonoro unico e fuori dagli schemi ricorrenti. GAL è un mondo introspettivo ed energico, ricco di urgenza, nostalgia e intimità, di sonorità scure e drammatiche, liriche e sintetiche, che dà l’impressione di sentirsi allo stesso tempo vicini e lontani dal mondo contemporaneo.

Prosegue dunque a Poggibonsi la quinta stagione di Discipline(s), il "cartellone trasversale" che porta il contemporaneo all'interno di tutti gli altri programmi e stagioni promossi da Fondazione Elsa con il contributo del Ministero della Cultura.

Giovedì 5 dicembre, alle ore 21, in Sala Set, fuori abbonamento il secondo appuntamento con il teatro gourmet. “Pasticceri” (io e mio fratello Roberto), della Compagnia Umberto Orsini, è la storia di due fratelli gemelli, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. Uno ha i baffi, l’altro no; uno balbetta, l’altro no, parla bello sciolto. Uno crede che la crema pasticcera sia delicata, meravigliosa e bionda come una donna, l’altro conosce la poesia, i poeti, i loro versi e li dice come chi non ha altro modo per parlare. Uno è convinto che le bignoline siano esseri viventi fragili e indifesi, l’altro crede che le bignoline vadano vendute, sennò non si può tirare avanti. Il laboratorio di pasticceria è la loro casa.

Venerdì 6 dicembre, ore 21, in Sala Minore, nell’ambito del Festival della Pedagogia Lef (Libertè, egalitè, fraternitè) sarà ospite il cantautore e comico toscano Lorenzo Baglioni con “Canzoni a colori - Tour 2024/25”, testi e musiche Lorenzo Baglioni, Michele Baglioni. È il cantante che si mise in luce nella “Sanremo proposte” del 2018 con il brano Il congiuntivo, attività che lo rende particolarmente adatto ad interagire con gli studenti, ai quali infatti saranno destinati dei biglietti ridotti.

Martedì 10 dicembre, ore 21, in Sala Maggiore, terzo appuntamento della stagione teatrale con Stefano Fresi in “Dioggene” di Giacomo Battiato. Un monologo diviso in tre quadri, tutti con protagonista il famoso attore Nemesio Rea (Fresi). Una volta è un contadino toscano al tempo della Battaglia di Montaperti, un’altra è l'attore che si prepara ad andare in scena dopo un violento litigio con la moglie nel camerino. Infine, nel terzo quadro, è il filosofo che ha rinunciato a tutto per vivere in una botte, come Diogene, per essere libero di parlare del vero senso della vita.

Discipline(s) è un progetto multidisciplinare triennale che vede la programmazione di un minimo di ottanta spettacoli annuali al Politeama. I linguaggi sono soprattutto quello della prosa, ma anche quelli della musica e della danza. Il Ministero della Cultura dal 2021 ha riconosciuto Fondazione Elsa/Politeama come organismo di programmazione multidisciplinare (quindi un teatro di ospitalità e non di produzione), finanziato con il contributo del Fondo Nazionale Spettacolo dal vivo. Oltre a Poggibonsi l’articolo 39 del FNSV (ex Fus) considera in questa stessa fascia solo altri due organismi simili (Bergamo e Bari) a livello nazionale.

Fonte: Comunicato Stampa - Fondazione Elsa

