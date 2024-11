Votata all'unanimità la benemerenza civica per la campionessa olimpica Carlotta Cambi

Ieri, giovedì 28 novembre, il consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno ha approvato la proposta di conferire il riconoscimento della benemerenza alla pallavolista, medaglia d'oro alle olimpiadi di Parigi 2024.

«Un riconoscimento per una campionessa, montopolese doc – ha detto in Consiglio la consigliera Silvia Doni – un traguardo che non solo esalta le sue doti atletiche e il suo impegno, ma che rende orgogliosi tutti noi che l'abbiamo vista crescere e che la sosteniamo. Un obiettivo che trascende i confini dello sport rappresentando un esempio di sacrificio, dedizione e resilienza per le nuove generazioni. Un esempio che ci invita a credere nei sogni e a lottare per realizzarli».

L'affetto della comunità di Montopoli nei confronti della sua campionessa è stato dimostrato durante la visione collettiva della finale di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 in sala consiliare lo scorso 11 agosto. Un affetto che si è trasformato in gioia e festeggiamenti appena si è conclusa la partita. Un momento emozionante che si è ripetuto il giorno successivo con l'abbraccio di Montopoli al ritorno a casa di Carlotta Cambi.

Per questi motivi l'amministrazione assegnerà pubblicamente la benemerenza civica all'atleta montopolese lunedì 16 dicembre alle 18.30 in sala consiliare. In segno di gratitudine e ammirazione per portare il nome di Montopoli sui gradini più alti del podio.

