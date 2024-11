PD e Orgoglio Fucecchiese difendono le iniziative di Natale: replica all'opposizione

In questi giorni abbiamo letto parole pronunciate da esponenti dell'opposizione che ci hanno colpito per il loro tono provocatorio e irrispettoso.

Noi crediamo in una politica che rispetti tutti i cittadini, indipendentemente dalle idee politiche di ognuno, perché condividiamo un unico obiettivo: fare crescere e migliorare il nostro territorio. Criticare è legittimo, ma qui c'è chi cerca costantemente di distorcere la realtà per alimentare la rabbia. Però i cittadini non sono ingenui: vedono i problemi, ma riconoscono anche chi lavora con serietà per affrontarli e chi si limita solo a voler fare rumore e caos.

La critica è un diritto legittimo, ma sostenere che “non tutti i Fucecchiesi hanno l’anello al naso” non è solo un’offesa per chi ha votato questa amministrazione, ma un insulto anche per ogni cittadino che ha esercitato il proprio diritto di voto. Sminuire la scelta democratica dei cittadini significa mancare di rispetto alla comunità che si vuole rappresentare. È questo il modo in cui intendono farlo? La democrazia richiede confronto e rispetto, non attacchi gratuiti. E ci chiediamo: è davvero una posizione condivisa da tutti i consiglieri di opposizione? O c’è chi, tra loro, preferisce un’opposizione costruttiva?

E poi c’è chi parla di “Fucecchio Straordinaria” con toni di scherno, fingendo di non sapere che le trasformazioni non avvengono in pochi mesi. Creare un paese migliore non è uno slogan, ma un percorso fatto di scelte coraggiose, ostacoli superati e obiettivi costruiti giorno dopo giorno. È facile deridere un progetto quando si sceglie di non vedere il lavoro che c’è dietro. Ma la Fucecchio Straordinaria a cui stiamo lavorando non è un’illusione: è un impegno concreto, fatto di azioni e risultati tangibili.

Lo dimostrano iniziative legate al Natale dove grazie alla collaborazione tra amministrazione, commercianti e associazioni, sono stati progettati ed organizzati decine di eventi capaci di valorizzare le bellezze del nostro territorio e dare luce alle sue energie migliori. Manifestazioni come Natalia, il Corteo delle Natività e dei Presepi Viventi, le Mostre d'Arte, i Concerti, la Pista di Pattinaggio e le Parate di Babbo Natale, oltre a tantissime altre iniziative sostenute, arricchiscono la vita sociale e generano un impatto positivo sull’economia locale. Questi eventi creano un circolo virtuoso, coinvolgendo tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni, e dimostrano che questa amministrazione è al fianco di chi lavora per il bene di Fucecchio.

Sappiamo bene che amministrare non è semplice, soprattutto con risorse limitate. Gli oltre 200 milioni di euro tagliati ai comuni a livello nazionale, e più di 400.000 euro solo a Fucecchio, avrebbero permesso di potenziare i servizi e rispondere alle esigenze del territorio. Questi tagli, voluti dai partiti che oggi siedono in opposizione, pesano direttamente sulle comunità locali, eppure sono gli stessi partiti che speculano sulle legittime attese di categorie che questa amministrazione ha a cuore e continuerà a supportare.

Nonostante queste difficoltà, questa amministrazione ha scelto di essere trasparente, spiegando come funziona una macchina complessa come quella di un comune. Le soluzioni non si costruiscono da un giorno all’altro, ma richiedono programmazione, lavoro e scelte responsabili. Forse questo infastidisce chi trova più semplice accusare senza proporre soluzioni.

Noi non abbiamo mai proposto soluzioni semplici a problemi complessi. Sapevamo che sarebbe stato un lavoro lungo e fatto di impegno quotidiano, ma non ci siamo mai tirati indietro. I cittadini ci hanno scelto per lavorare con serietà, e continueremo a farlo al fianco di tutte le realtà che sono il cuore pulsante di Fucecchio, dal capoluogo alle frazioni consapevoli che ogni problema richiede attenzione, tempo e risorse.

La priorità di questa amministrazione è dare risposte concrete, guardare avanti e costruire una Fucecchio migliore a partire dalla sicurezza, che purtroppo volutamente troppi dimenticano essere di competenza dello Stato e del Governo. Nonostante ciò, la nostra Sindaca, come detto in apertura del Consiglio Comunale, ha un rapporto diretto e quotidiano con la Prefettura, per mettere in campo tutte le azioni necessarie. Ecco cosa significa lavorare con serietà e concretezza e non con slogan, come invece hanno fatto i partiti di governo per anni.

Concludiamo invitando tutti e tutte a vivere Fucecchio partecipando alle numerose iniziative natalizie organizzate nel nostro Comune e a fare acquisti nei piccoli negozi. Questi momenti rappresentano non solo un’occasione per vivere insieme giornate di festa, ma anche un'opportunità per rafforzare il senso di comunità e promuovere il nostro territorio. Fucecchio è un paese che ha energie straordinarie, e continueremo a valorizzarle per il bene di tutti.

Raffaella Castaldo, Capogruppo del Partito Democratico

Federica Banti, Capogruppo di Orgoglio Fucecchiese

Fonte: Ufficio Stampa

