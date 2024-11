Addio Pontedera: Piaggio produrrà l'Ape in India

La Piaggio di Pontedera ferma per sempre la produzione dell'Ape, uno dei suoi veicoli storico. È la fine di una delle epoche più felici della storia dei motori in Italia. Il mezzo a tre ruote continuerà a essere prodotto, ma fuori dalla Valdera, a migliaia di chilometri dalla Toscana: in India, dove le normative per sicurezze e inquinamento sono più blande rispetto all'Europa.

Il Porter, l'ultimo erede dell'Ape, saluta lo stabilimento di viale Piaggio e vola in India. La decisione sarebbe stata comunicata dall'azienda ai delegati della Rsu. Si parla di una decisione inevitabile ma che comunque tocca un pezzo di cuore, dato che la storia dell'Ape a Pontedera durava da quasi ottanta anni.

