Edoardo Bove, notte tranquilla dopo il malore in campo. Gli aggiornamenti

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina che ieri, domenica 1 dicembre, ha accusato un malore in campo allo stadio Franchi di Firenze durante la partita con l'Inter, avrebbe trascorso una notte tranquilla. Questo quanto filtra in mattinata dopo le ore di apprensione in merito alle condizioni del giovane calciatore, che sarebbe stato estubato, e sarebbe sveglio e lucido.

Ricoverato da ieri sera in terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze, sul posto continuano ad arrivare i compagni di squadra, che subito l'accaduto avevano raggiunto Bove così come la famiglia, il mister Raffaele Palladino, lo staff e la sindaca Sara Funaro. Oltre ad amici e giocatori, questa mattina sono giunti in ospedale anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Daniel Pradè ed è anche atteso l'arrivo del presidente della Figc Gabriele Gravina.

A riferire che Bove "sta meglio" ai giornalisti presenti all'ingresso del pronto soccorso è stato il portiere della Fiorentina David De Gea, dopo aver fatto visita al compagno insieme a Lucas Beltran.

L'Arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli ha assicurato ieri la preghiera per Edoardo Bove e manifestato vicinanza alla famiglia, alla società e a tutti i compagni della squadra tramite il cappellano don Giovanni Martini. Per conto dell'Arcivescovo, don Martini ha inviato stamattina un altro messaggio alla società, da estendere sempre a tutti, per esprimere ancora partecipazione per questo momento difficile e di preoccupazione per la salute di Edoardo, assicurando sempre la preghiera per il giocatore e a sostegno dei suoi cari.

Secondo gli organi di stampa, la prima diagnosi parlava di aritmia e sulle cause che hanno portato al malore proseguono gli accertamenti in ospedale. Nel primo bollettino diffuso nella serata di ieri da Acf Fiorentina e Careggi, era riportato che i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Attesa una rivalutazione nelle prossime ore.

Giunto in visita anche il presidente della Regione Eugenio Giani, che ha riferito di aver parlato con Bove trovandolo "vigile". Giani ha sottolineato la "grande capacità di reazione, è davvero un ragazzo d'oro anche nel modo in cui si pone dopo una vicenda come questa". Su Careggi, il presidente ha aggiunto che il calciatore "è nelle migliori mani" ringraziando medici e personale sanitario dell'ospedale e della Fiorentina, "a Firenze abbiamo un tesoro, un'eccellenza della sanità che si è prestata immediatamente con tutto quello che la situazione richiedeva".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

