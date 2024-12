Malore in campo per Edoardo Bove, rinviata Fiorentina-Inter

È stata sospesa intorno al '16 minuto la partita tra Fiorentina e Inter che si stava tenendo questa sera allo stadio Franchi di Firenze per un malore del calciatore Edoardo Bove. Il giovane centrocampista dei viola, classe 2002, si è accasciato a terra durante la partita. Tutti giocatori della Fiorentina e dell'Inter hanno subito compreso la gravità e hanno chiamato i soccorsi in campo stringendosi in cerchio intorno al giocatore durante i primi soccorsi. È intervenuta l'ambulanza in campo che ha condotto Bove in ospedale. Al momento non sono chiare le condizioni del giocatore italiano. In lacrime alcuni dei compagni di squadra.

