Ferisce un altro cacciatore mentre tenta di sparare al cinghiale: denunciato 74enne

I Carabinieri di Peccioli hanno denunciato un 74enne incensurato per lesioni colpose a seguito di un incidente avvenuto durante una battuta di caccia al cinghiale nell'Azienda Faunistica Venatoria Ghizzano di Libbiano. L’uomo ha accidentalmente ferito un altro cacciatore alla gamba destra con un colpo di carabina mentre tentava di colpire un cinghiale in movimento. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Pisa e non è in pericolo di vita. L’arma e i proiettili sono stati sequestrati, e le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

