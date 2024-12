La Misericordia di Empoli lancia la campagna di solidarietà 'Semi di Misericordia': un piantina da coltivare per progetti educativi

Il Natale si tinge di verde e solidarietà con la campagna “Semi di Misericordia”, un’iniziativa della Misericordia di Empoli che celebra il vero spirito natalizio: gioia, amore e sostegno a chi è in difficoltà. È stata presentata oggi l'iniziativa benefica il cui ricavato sarà destinato a progetti educativi, come l’acquisto di libri scolastici, doposcuola e corsi di lingua italiana per stranieri: con un'offerta minima da 10 euro, sarà possibile sostenere l'iniziativa acquistando una lattina colorata contenente semi e terriccio nutriente. Con acqua, luce e cura, i semi cresceranno in piante rigogliose, portando natura e speranza in casa o in ufficio.

“Siamo davvero lieti di presentare questa iniziativa -afferma il Governatore della Misericordia, Francesco Pagliai-. Semi di Misericordia è un piccolo gesto che contiene e rappresenta un grande valore per noi. Rappresenta la speranza e la solidarietà per tutte le persone che ogni giorno si rivolgono alla Misericordia in cerca di aiuto e conforto. Il ricavato dalle vendite di queste belle lattine sarà destinato a sostenere le molteplici attività della nostra arciconfraternita, in particolare i servizi dedicati alle persone più fragili, con l’obiettivo di garantire loro il supporto di cui hanno bisogno per affrontare le sfide della vita".

I progetti educativi

"Ci occupiamo di insegnare l'italiano a stranieri e, contemporaneamente, accogliamo i loro figli nel nostro doposcuola offrendo loro l'occasione di studiare e socializzare - spiega Elena Micheletti, volontaria della scuola di italiano per stranieri - Il servizio che svolgiamo è fondamentale per l'integrazione di queste persone che necessitano della stessa cura di cui hanno bisogno questi semi. I corsi sono aperti a chiunque voglia approfondire la lingua e si trovi nel territorio.

Il gruppo - prosegue - è composto da circa 70 studenti ed è molto eterogeneo: l'età varia dai 18 ai 50-60 anni e non c'è un'etnia prevalente. Ovviamente, i corsi sono gratuiti e forniamo anche i libri di testo. A tal proposito da settembre apriremo un servizio per sostenere economicamente le famiglie in difficoltà nell'acquisto dei libri di testo per i figli".

Chiara Tuci, un’altra volontaria della scuola, sottolinea l’importanza di questo servizio dal punto di vista sociale e umano, raccontando che “questi ragazzi, che hanno tra i 18 e i 28 anni, hanno alle spalle un vissuto molto difficile. Tra una lezione e l’altra mi confidano le loro storie: c’è chi, per arrivare qui, è finito in prigione, chi è stato picchiato o addirittura reso invalido. È straziante pensare che ragazzi così giovani abbiano già affrontato tutto questo”.

"Alcuni dei miei studenti - prosegue - si stanno preparando per sostenere la certificazione A2, il livello base di comprensione della lingua. Sono davvero molto fiera di loro: è un percorso importante che non solo li aiuta fuori dai banchi di scuola, ma apre le porte a una comunicazione più efficace con la società e, magari, a nuove prospettive lavorative”.

I corsi vengono svolti alla Parrocchia San Giovanni Evangelista a Empoli (Via Giacomo Puccini 31) il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.

Dove acquistare

Le lattine, disponibili in edizione limitata, possono essere acquistate da oggi lunedì 2 dicembre, fino a esaurimento, con un’offerta minima di 10 euro ciascuna e sono in vendita presso la sede della Misericordia di Empoli in via Cavour 32 a Empoli (FI), oppure online sul sito misericordia.empoli.fi.it per info chiamare lo 0571 7255.

