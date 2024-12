Sammontana ottiene la certificazione B Corp: "La realizzazione di un sogno"

Sammontana SpA Società Benefit, parte del Gruppo Sammontana Italia, ha ottenuto la certificazione B Corp rilasciata da B Lab Italia. Lo status di B Corp è stato riconosciuto dopo un rigoroso processo di verifica da parte del network non-profit B Lab, che si pone l'obiettivo di accelerare il cambiamento comportamentale, culturale e strutturale promuovendo un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo a beneficio delle persone, delle comunità e del Pianeta.

Un traguardo che segna una pietra miliare nel percorso di lunga data dell’azienda a favore di modelli più sostenibili, inclusivi ed equi capaci di accendere il Sorriso che nutre il Futuro delle nuove generazioni. Un risultato che si pone in coerenza con l’impegno istituzionalizzato - lo scorso anno - con lo statuto di Società Benefit, che incorpora l’impegno per finalità di beneficio comune e per condividere in modo trasparente e continuativo l’impatto positivo della propria attività.

La certificazione B Corp è stata ottenuta grazie ad una valutazione indipendente e oggettiva da parte di B Lab dell’impatto sociale e ambientale di Sammontana SpA Società Benefit, secondo gli standard previsti dal B Impact Assessment (BIA). Il processo di valutazione ha analizzato le pratiche e i risultati aziendali considerando cinque differenti categorie: governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti. Grazie alla certificazione, l’azienda è adesso parte del più ampio Movimento delle B Corp™, un movimento globale di persone e imprese che lavorano insieme per trasformare il sistema economico in un modello basato sull’equità, sull’inclusione, sulla rigenerazione e sull’interdipendenza. "Oggi vedo la realizzazione di un sogno. Un sogno, per la mia famiglia e per la nostra impresa, che ha radici lontane e che abbraccia i valori che da sempre guidano il nostro agire. La certificazione B Corp, infatti, riconosce l'eccellenza delle aziende e degli imprenditori che hanno a cuore il progetto di percorrere un nuovo cammino e creare un nuovo paradigma, attraverso cui guardare il futuro" ha commentato Leonardo Bagnoli, Presidente di Sammontana Holding. "È la prosecuzione della nostra storia ma anche l’inizio di un nuovo viaggio che condivideremo con responsabilità e che ci spingerà a migliorare il nostro impatto in chiave positiva a favore della società, di oggi e di domani. Realizzeremo così pienamente il nostro purpose: il Sorriso che Nutre il futuro delle nuove generazioni".

"Diventare una Certified B Corp è dimostrazione del fatto che un’azienda soddisfa standard elevati di impatto sociale e ambientale, trasparenza - dall’assunzione di responsabilità verso i clienti finali attraverso pratiche di marketing etico, – e agisce nell’interesse di tutti gli stakeholder. Tra questi, particolare attenzione verso l’ambiente con azioni specifiche nell’ambito della conservazione di flora e fauna", ha affermato Anna Puccio, Managing Director di B Lab Italia. "Mi congratulo con Sammontana SpA Società Benefit per questo traguardo raggiunto e per il loro impegno volto a migliorare continuamente il proprio impatto, che, con una performance migliore rispetto alle aziende italiane di quel settore e di quella dimensione, si uniscono a una comunità di aziende che condividono gli stessi valori. Questo traguardo ispirerà certamente altre aziende del settore food and beverage ad unirsi al Movimento delle B Corp".

Dal 2020, l’attività di Sammontana è guidata da principi chiari e consolidati: ambiente, salute e benessere, filiere sostenibili. L’impegno a favore della sostenibilità ambientale ha portato Sammontana a definire, per prima in Italia, gli standard per la produzione sostenibile di gelato e a un crescendo di iniziative per la riduzione dell’impronta carbonica generata dalle proprie attività e quelle degli operatori della propria filiera. Oggi il percorso in questa direzione si arricchisce della certificazione B Corp che riconosce il rispetto degli elevati standard raggiunti a favore di modelli inclusivi, equi e rigenerativi, attraverso processi e azioni che generano beneficio per tutti. Coerentemente ai valori e alla filosofia portata avanti da tempo e suggellata dalla certificazione, il percorso di valutazione da parte di B Lab è stato altresì intrapreso da Forno D’Asolo, parte del gruppo Sammontana Italia da luglio 2024.

Con Sammontana SpA Società Benefit B Corp che occupano oltre 319 persone, generando un fatturato che supera i 16.4 miliardi di euro, l’Italia si posiziona tra i Paesi leader nell’Unione Europea. (dati agg. 2 dicembre 2024)

B Lab Italia. B Lab Italia è la Fondazione che rappresenta e coordina il Movimento delle B Corp in Italia. Il suo obiettivo è far crescere, coinvolgere e gestire la community delle B Corp, l’ecosistema allargato e i partner regionali, per realizzare un sistema economico più inclusivo, equo e rigenerativo. B Lab Italia mette in pratica la Teoria globale del Cambiamento di B Lab, promuovendo cambiamenti di policy all’interno dei governi, diffondendo storie di imprese come forza positiva e trasformando il modo di agire delle imprese nei loro territori.

B Lab. B Lab è un network di organizzazioni non profit presenti a livello globale (B Lab Global), europeo (B Lab Europe) ed italiano (B Lab Italia), che si pone l’obiettivo di accelerare il cambiamento comportamentale, culturale e strutturale per promuovere un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo a beneficio delle persone, delle comunità e del Pianeta.

Sammontana SpA Società Benefit. Sammontana SpA Società Benefit è parte del Gruppo Sammontana Italia, tra i leader in Italia nella produzione e vendita di prodotti surgelati dolci e salati e gelati destinati alla GDO e ai canali Ho.re.Ca. L’azienda nasce da un percorso imprenditoriale di successo tipicamente italiano guidato da uno sguardo fiducioso verso il futuro e coltivando la responsabilità verso le giovani generazioni. Attraverso una recente operazione straordinaria insieme a Investindustrial e Forno d'Asolo, ha dato vita a Sammontana Italia SpA una nuova realtà che ambisce alla crescita sostenibile sui mercati nazionali e internazionali grazie a brand come Sammontana, Tre Marie, Bindi e Forno d’Asolo.

