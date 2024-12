Si barrica in un negozio a Empoli, Carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto

Stanotte intorno alle ore 2.30 un uomo si è barricato in una lavanderia, in via Ferruccio Busoni, davanti al teatro Shalom. L’uomo, di nazionalità straniera in stato di ebbrezza, entrato nel negozio, forse per un tentativo di furto, ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’uomo si è barricato nel negozio. Non è chiaro al momento se sia armato. Sul posto anche la polizia, la municipale e i vigili del fuoco, oltre un’ambulanza delle pubbliche assistenze.

L'uomo avrebbe fatto diversi danni in ordini di migliaia di euro, a fronte di poche decine di euro che avrebbe potuto rubare. In questo negozio sono stati fatti ben sei tentativi di furto in 40 giorni. Ora le forze dell'ordine e i mediatori culturali sono al lavoro per convincerlo a uscire.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

