Dà in escandescenze in lavanderia a Empoli, i titolari: "Migliaia di euro di danni"

Un uomo si è barricato in una lavanderia di Empoli e ne è uscito dopo dodici ore. "Migliaia di euro di danni", questo è il conto fatto da Mosè e Vito D'Anzi della lavanderia Lava Più di via Ferruccio Busoni.

"Avevo messo tutti i dispositivi di sicurezza, tutti gli allarmi. Questo si è barricato dentro e non c'è stato verso di farlo uscire. La ragione era economica, pensava di trovare soldi. Non conosco la persona entrata, ma è sempre la stessa degli altri colpi, lo vedo dai video. I sistemi di sicurezza sono stati tutti strappati. La prima volta ha preso 900 euro, poi le altre meno, in totale un migliaio" ha detto Vito D'Anzi.

Il fratello Mosè D'Anzi ha aggiunto: "Per non fare venire i carabinieri sul soppalco ha preso tutto e lo ha gettato sulla scala, bloccandola. Nel frattempo è stato chiamato il negoziatore. L'ambiente ha subito danni, ha rotto pompe dell'acqua, ha rotto pc, ha gettato vernice in giro, sono migliaia di danni. È il sesto furto in quaranta giorni...".

