Barricato in lavanderia, Centrodestra per Empoli: "Inaccettabile vivere col timore"

"Negli ultimi giorni, Empoli è stata teatro di episodi allarmanti che hanno scosso la tranquillità della comunità. Eventi particolarmente gravi si sono verificati nel cuore della città: un uomo armato barricato in una lavanderia che ha costretto il dispiego dei Carabinieri in tenuta di operazione speciale e costanti spaccate da parte di orde di bande criminali. Questi episodi non sono più casi isolati, ma reiterati e al tempo stesso segno di un degrado crescente che mina la serenità della cittadinanza e solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica".

"L’incapacità di garantire un presidio adeguato del territorio è ormai evidente, come confermato dalla stessa amministrazione comunale. Già al tempo l'ex sindaco Brenda Barnini aveva dichiarato che la città viveva una dimensione di criticità tipica delle grandi metropoli, sottolineando però l’assenza di strumenti diretti per agire in termini di controllo e ordine pubblico."

I consiglieri Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci del gruppo Centrodestra per Empoli hanno espresso preoccupazione per l’escalation di violenza e insicurezza, chiedendo interventi concreti e immediati. "Non è accettabile che i cittadini debbano vivere con il timore di passeggiare per le strade del centro, e che i commercianti si ritrovano vittime di bande che agiscono nell’impunità più totale", ha dichiarato Poggianti. Chiavacci ha aggiunto: "Serve una svolta decisa, con più risorse per la sicurezza e una visione chiara che riporti la legalità nelle nostre strade".

"Il dibattito sulla sicurezza non è nuovo a Empoli, ma la recente ondata di criminalità rende urgente un ripensamento delle politiche di controllo del territorio. I cittadini chiedono fatti, non più promesse. Sarà questo il punto di svolta per riportare serenità in città o assisteremo a nuove dichiarazioni senza conseguenze? Empoli non può più aspettare".

Fonte: Centrodestra per Empoli

